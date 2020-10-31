تدلي الجفنين ينذر بهذا السرطان

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 أكتوبر 2020 10:20 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2020 9:30 مساءً

يعتبر سرطان الرئة من أخطر أنواع السرطانات وذلك لصعوبة اكتشافه، ويعد سرطان الرئة هو السبب الأساسي في الوفيات الناجمة عن مرض السرطان في الولايات المتحدة، بين الرجال والنساء كليهما. يقضي سرطان الرئة على حيوات أكثر مما تفعل سرطانات القولون، والبروستاتا، والمبيضين، والثدي مجتمعين كل عام.

ويصعب اكتشاف سرطان الرئة قبل انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم، ولكن حسب علماء قد يكون المرء معرضًا للإصابة به إذا لاحظ تدلي جفنه.

ووفق البروفيسور جورج سانتيس، استشاري طب الجهاز التنفسي في مستشفى لندن بريدج، تميل علامات المرض إلى الظهور بمجرد انتشار السرطان عبر الرئتين، ومن الأعراض الرئيسية في سرطان الرئة، تغير الجفنين، إذ قد يلاحظ بعض المرضى تدلي جفونهم.

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وقد يكون سبب ذلك تدلي ورم الرئة الذي يحرض الأعراض العصبية التي تضغط على الأعصاب في الجسم ما يمكن أن يؤدي إلى تدلي الجفنين.

ومن الأعراض الأخرى الشائعة في سرطان الرئة، السعال الذي يستمر أكثر من ثلاثة أسابيع والسعال المصحوب بالدم، وتفاقم ضيق التنفس، وألم الصدر، وفقدان الوزن.

في بعض الأحيان، تظهر على المرضى أعراض شديدة مثل الصداع، والألم، وآلام العظام، حسب صحيفة إكسبرس البريطانية.

ويعتبر الأشخاص المدخنين لديهم أعلى خطر للإصابة بسرطان الرئة، مع أنه يمكن أن يصيب أيضًا من لم يدخن قط. يزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة كلما طالت مدة التدخين، و زاد عدد السجائر التي دخنتها. إذا أقلعت عن التدخين، حتى بعد التدخين لسنوات عديدة، يمكنك تقليل فرص إصابتك بسرطان الرئة إلى حد كبير.