3301 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، السبت، تسجيل 3301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. ولفتت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 72607 إصابة في الأردن. وقالت الوزارة الأردنية، في بيان، إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية. كما سُجلت 57 حالة وفاة جديد لترتفع حالات الوفاة إلى 829 حالة. وأشارت إلى أن 1542 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

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