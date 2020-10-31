المغرب يسجل 3790 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 3790 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن الإصابات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 219.084 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل 70 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3695 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية في التحاليل المختبرية، قد بلغ 3.107.566 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب، في 2 مارس الماضي.



كما تم التأكد من 3350 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 181.275 حالة.