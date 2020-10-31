شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبرين قد يقلل من مخاطر الوفاة لدى مرضى COVID-19 الحاد بنسبة 47% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة، أن استخدام الأسبرين كان مرتبطًا بانخفاض بنسبة 47 % في خطر الوفاة في المستشفى بسبب COVID-19.

ووفقًا للدراسة التي نشرت على موقع " thehealthsite"، أظهر مرضى كورونا -19 الذين كانوا يتناولون الأسبرين، فرصًا أقل لضرورة وضعهم في وحدة العناية المركزة (ICU) من أولئك الذين لم يتناولوا الأسبرين.

لم يكن مطلوبًا من مرضى كورونا، الذين كانوا يتناولون الأسبرين أن يوضعوا تحت التهوية، وكانوا أشبه بالبقاء على قيد الحياة من العدوى مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الأسبرين.

وفقًا للباحثين، يعد هذا اكتشافًا مهمًا يحتاج إلى تأكيد من خلال تجربة سريرية عشوائية، فإذا تم تأكيد هذه النتيجة، سيكون الأسبرين أول دواء متاح على نطاق واسع بدون وصفة طبية لتقليل الوفيات لدى مرضى COVID-19.



الاسبرين وفيروس كورونا

الدراسة: يقلل من مخاطر الوفيات بنسبة 47 %

لإجراء الدراسة ، قام فريق البحث بفحص السجلات الطبية الخاصة بـ 412 مريضًا من Covid-19 ، يبلغ متوسط ​​أعمارهم 55 عامًا ، والذين تم نقلهم إلى المستشفى خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب مضاعفات إصابتهم.

كان ما يقرب من ربع المرضى يتناولون جرعة يومية منخفضة من الأسبرين (عادة 81 ملليجرام) قبل دخولهم المستشفى أو بعد دخولهم مباشرة، للسيطرة على أمراض القلب والأوعية الدموية.

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وجد الباحثون أن استخدام الأسبرين كان مرتبطًا بانخفاض بنسبة 44 % في خطر التعرض لجهاز التنفس الصناعي، وانخفاض بنسبة 43 % من خطر دخولهم وحدة العناية المركزة، والأهم من ذلك - انخفاض بنسبة 47 % في مخاطر يموتون في المستشفى مقارنة بمن لم يتناولوا الأسبرين.

لم يعاني المرضى في مجموعة الأسبرين من زيادة كبيرة في الأحداث الضائرة مثل النزيف الشديد أثناء العلاج في المستشفى.

أظهرت نتائج الدراسة، أنه كان خطر الحاجة إلى تهوية ميكانيكية لصعوبة التنفس 35.7 % لدى المرضى الذين تناولوا الأسبرين بينما كانت 48.4 % في المرضى غير الأسبرين، فيما كانت مخاطر الدخول إلى وحدات العناية المركزة (ICUs) 38.8 % في المرضى الذين تناولوا الأسبرين بينما كانت 51.0 % في المرضى الذين لا يستخدمون الأسبرين.

ومع ذلك، فقد أبرزالبحث أيضًا أن الاستخدام اليومي للأسبرين يمكن أن يزيد أيضًا من خطر حدوث نزيف كبير أو مرض القرحة الهضمية. وفقًا لهم ، فإن تأثيرات ترقق الدم للأسبرين توفر فوائد لمرضى COVID-19 من خلال منع تكوين الجلطات الدقيقة.

قد لا يتمكن الأشخاص المعرضون لخطر النزيف بسبب مرض الكلى المزمن، على سبيل المثال، أو لأنهم يستخدمون بعض الأدوية بانتظام، مثل المنشطات أو مميعات الدم ، من تناول الأسبرين بأمان.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد الصلة بين استخدام الأسبرين وتأثيره على إصابة الرئة والوفيات المرتبطة بعدوى COVID-19.