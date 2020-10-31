شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا قد يستهدف النخاع ويمنع تكوين كريات الدم الحمراء الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام فريق من الباحثين الروس واليابانيين بالتحقيق في آليات انتشار COVID-19 داخل الجسم المرتبط بتلف خلايا الدم الحمراء، ووفقًا لما توصلوا إليه، فقد يهاجم الفيروس النخاع الأحمر، وبالتالي يكون ضارًا ليس فقط لكريات الدم الحمراء في مجرى الدم ولكن أيضًا لعملية تكوين الخلايا الجديدة.

وأشار البحث المنشور في مجلة Archiv EuroMedica، أن كريات الدم الحمراء تعد الهدف الرئيسي لفيروس كورونا، فخلايا الدم الحمراء هذه المسؤولة في الجسم عن نقل بروتين الهيموجلوبين الغني بالحديد الذي يحمل الأكسجين.



كورونا يستهدف الخلايا الحمراءئ

قد يتسبب فقدان كريات الدم الحمراء في تلف الخلايا العصبية في الدماغ والأوعية الدموية والأجزاء الداخلية، نظرًا لعدم حصولها على كمية كافية من الأكسجين، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يحدث فشل العديد من الأعضاء، وبدون خلايا الدم الحمراء الخاصة به، يبدأ المريض في الاختناق.

لا تساعد التهوية الاصطناعية في متابعة عدم وجود أي شخص ينقل الأكسجين داخل الجسم، والعلاج الفعال لمثل هؤلاء المرضى هو إعطاء كتلة كريات الدم الحمراء وفيتامين ب 12، ولكن لا تزال آلية استعادة خلايا الدم الحمراء التالفة لغزا للعلماء.

الانهيار المبكر لخلايا الدم الحمراء هو رد الفعل الأولي للجسم لفيروس كورونا، والذي يتصاعد تدريجيًا، ويمكن للمريض التعرف على الأعراض من خلال الشعور بطعم الحديد، ويحدث ذلك لأن الهيموجلوبين المنطلق من كريات الدم الحمراء في مجرى الدم يدخل في اللعاب.

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ووفقًا للعلماء ، فإن كل من يعاني من انخفاض الهيموجلوبين في خطر، خاصة كبار السن ، ومرضى ارتفاع ضغط الدم ، والأشخاص الذين يعانون من السمنة ومرض السكري ، والنساء الحوامل ، والمرضى الذين يعانون من نقص المناعة الأولي والمكتسبة، ومرضى فيروس نقص المناعة البشرية والسرطان.

ويتابع الباحثين، أن تليف الرئة هو مجرد المظهر الأكثر وضوحًا لـ COVID-19 ، ولكن تحدث عمليات مماثلة في أنسجة جميع الأعضاء المتني (الكثيفة) ، وهي الرئتين والكبد والطحال والكلى والبنكرياس والغدة الدرقية.

من أجل تطويرالعلاج والتدابير المستهدفة لمنع المضاعفات المحتملة بعد فيروس كورونا، من الضروري فحص الآلية الكامنة وراء تليف أنسجة الرئتين والكبد والكلى والأعضاء الأخرى.

يتسبب الفيروس التاجي كورونا، أيضًا في تدمير اللب الأبيض في الطحال ، وهو نفس الخلايا المنتجة للأنسجة المسؤولة عن المناعة المعدية مثل الخلايا التائية والخلايا اللمفاوية البائية، ولهذا السبب بالتحديد ، تعد العدوى الثانوية المصاحبة لفيروس كورونا 2 خطرة على البشر، لأن الجسد ببساطة ليس لديه ما يقاومه، فيمكن للمريض البقاء على قيد الحياة فقط من خلال جرعات كبيرة من المضادات الحيوية ، في حين أن الشيء الرئيسي هو عدم التأخر ، لأنه عندما تبدأ خلايا الدم الحمراء في الموت من نقص الأكسجين، يبدأ الشخص في الاختناق ، ويكون إنقاذه أكثر صعوبة.

عند إجراء الدراسة، حلل العلماء نتائج دراساتهم الخاصة لعينات الرئة من 79 مريضًا ماتوا بسبب COVID-19 ، وهو ما أكده تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، في المجموعة الضابطة توفي 14 مريضا عن طريق الخطأ.