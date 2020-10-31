شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تطور اختبار أجسام مضادة لفيروس كورونا باستخدام ديدان القز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون من جامعة كيوشو، وشركة تصنيع معدات طبية في البلاد، اختبارًا للأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد باستخدام ديدان القز.

ويتطلب مثل هذا الاختبار إرسال عينة دم صغيرة بالبريد إلى الشركات القائمة على الاختبار، وذلك حسب التفاصيل التي نشرتها وكالة الأنباء المحلية (كيودو) السبت.

ويستغرق الإعلان عن نتائج الاختبار حوالي أسبوع، وتستهدف الخدمة، التي تعمل منذ منتصف أكتوبر، الشركات والمؤسسات.

وقال رئيس شركة كايكو، كينتا ياماتو، لوسائل الإعلام اليابانية إن الاختبار "يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر العدوى بين الموظفين".

وذكر أن نظام إرسال عينة عبر البريد يعمل على تجنب زيارة المؤسسات الطبية، وبناء على نتائجه، يمكن للشركات إدارة شئون موظفيها بشكل أفضل، والتوصية، على سبيل المثال، بأن أولئك الذين ثبتت إيجابيتهم عليهم تجنب السفر إلى الخارج لتقليل المخاطر.

Advertisements

يذكر أن جامعة كيوشو تشتهر بأبحاثها حول ديدان القز، التي تعمل عليها منذ أكثر من مائة عام.

وتجدر الإشارة إلى أن المروج للاختبار الجديد هو البروفيسور تاكاهيرو كوساكابي وفريقه، الذين اكتشفوا أن نوعا معينا من ديدان القز ينتج بروتينا يستخدم في إنتاج لقاح محتمل لـ (كوفيد-19)، يعملون عليه منذ شهور.

وبعد فترة وجيزة من انتشار فيروس كورونا المستجد، نجح فريق بقيادة كوساكابي في زراعة بروتين صناعي داخل دودة قز لها هيكل مماثل لبروتين موجود على سطح فيروس (سارس- كوف 2).

واستخدمت الشركات هذا البروتين الاصطناعي لتطوير مجموعة أدوات للكشف عن وجود أجسام مضادة لـ (كوفيد-19) في الدم.