مرشح دوائي جديد لعلاج COVID-19 يستخدم فى روسيا لعلاج الإنفلونزا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد باحثون من جامعة كنت وجامعة جوته في فرانكفورت بـ (ألمانيا) وكلية هانوفر الطبية (ألمانيا) عقارًا يمكن أن يوفر علاجًا لـ COVID-19.
وجد الفريق الدولي من علماء الفيروسات، أن مثبط البروتياز المعتمد لعقار أبروتينين وهو من مضادات التخثر، أظهر نشاطًا ضد فيروس كورونا COVID-19 ، بتركيزات مختلفة في المرضى.
ووفقا للدراسة المنشورة في " sciencedaily "، يمنع أبروتينين دخول فيروس كورونا إلى الخلايا المضيفة، وقد تمت الموافقة على رذاذ أبروتينين في روسيا لعلاج الإنفلونزا ويمكن اختباره بسهولة لعلاج فيروس كورونت COVID-19.
مرشح دواء لفيروس كورونا
قال الباحث الرئيسى بالدراسة : تم الإبلاغ عن أن رذاذ أبروتينين يمكن تحمله بشكل جيد للغاية في مرضى الإنفلونزا، وبالتالي، قد يكون لها إمكانية خاصة للوقاية من مرض COVID-19 الوخيم عند تطبيقه مبكرًا بعد التشخيص.
من ناحية أخرى، يستخدم العلماء في جامعة كاليفورنيا، التعلم الآلي لتحديد مئات الأدوية الجديدة المحتملة التي يمكن أن تساعد في علاج COVID-19 ، المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد، من خلال استخدام 65 بروتينًا بشريًا يتفاعل مع بروتينات كورونا.
خط أنابيب اكتشاف الأدوية هو نوع من الإستراتيجيات الحسابية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي - وهي خوارزمية كمبيوتر تتعلم التنبؤ بالنشاط من خلال التجربة والخطأ ، وتتحسن بمرور الوقت.
ووفقا للباحثين، فأن خطوط الأنابيب المرشحة للأدوية ، مثل تلك التي طورناها ، مهمة للغاية لمتابعة كخطوة أولى نحو الاكتشاف المنهجي لأدوية جديدة لعلاج COVID-19، حيث أن الأدوية الحالية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ، والتي تستهدف بروتينًا بشريًا واحدًا أو أكثر من البروتينات المهمة لدخول الفيروس وتكاثره لديها حاليًا أولوية عالية لإعادة استخدامها كأدوية جديدة لـ COVID-19.
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