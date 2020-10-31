شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.. اعرف إيه هى "انفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان، من خلال انفوجراف، عن 7 نصائح تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، منها علاج الحالات المرضية لارتفاع ضغط الدم والسكر مع تناول الأكل الصحى والابتعاد عن الدهون المشبعة وممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين.

وجاءت النصائح السبع كالتالى:

1. الوقاية أو علاج الحالات المرضية مثل ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة الكوليسترول ومرض السكر.

2. تناول الأكل الصحى وتقليل الدهون المشبعة والملح فى الطعام.

3. تحدث مع طبيبك حول وسائل الوقاية من أمراض القلب.

4. التشخيص والعلاج المبكر يحسن من أداء وظائف القلب.

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5. الحفاظ على الوزن الصحى.

6. ممارسة الرياضة بانتظام.

7. الإقلاع عن التدخين.



انفوجراف

من ناحية أخرى، توصلت دراسة بحثية نُشرت فى مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، إلى أن الأطعمة الغنية بأوميجا 3 يمكن أن تحسن تشخيص ما بعد النوبات القلبية، والاستهلاك المنتظم للأطعمة الغنية بحمض إيكوسابنتاينويك (EPA) الموجود فى الأطعمة البحرية مثل الأسماك الدهنية وحمض ألفا لينولينيك (ALA) الموجود فى الأطعمة النباتية مثل الجوزكان مرتبطًا بتحسين النتائج فى الأفراد الذين عانوا من نوبة قلبية بما فى ذلك انخفاض خطر الموت.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news بالإضافة إلى ذلك، قدم استهلاك كل من حمض الفا وحمض إيكوسابنتاينويك أكبر فائدة، مما يشير إلى وجود تأثير قوى وخصائص وقائية فريدة عند استهلاك كلا النوعين من أوميجا 3 نُشرت الدراسة فى مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، وتضمنت الدراسة 944 مشاركًا تعرضوا لأزمة قلبية خطيرة للغاية فى أحد الشرايين الرئيسية للقلب.

وأوضح الباحث الرئيسى فى الدراسة الدكتور أليكس سالا فيلا "لا تزال النوبات القلبية شائعة جدًا، وبصرف النظر عن العلاجات التى تحافظ على حياة المريض، كان الباحثون يستكشفون طرقًا لتأمين جودة حياة المريض بعد النوبة القلبية ما هو جديد فى هذا البحث هو أنه يظهر أن أحماض الأوميجا 3 تحسن النتائج طويلة المدى لمرضى النوبات القلبية من خلال تناول الأسماك البحرية والنباتية مثل السلمون والجوز وبذور الكتان يوفر أكبر قدر من الحماية لمرضى النوبات القلبية.