شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع زووم بزي عيد الهالوين المرعب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

متى عيد الهالوين 2020، وكم باقي على الهالوين 2021، وما هو الهالوين، ويتساءل العديد من حولنا عن موعد الهالوين 2020 في فورت نايت وكم باقي على عيد الهالوين ٢٠٢٠ وهي تعني عشية القديسين حيث يقوم المشاركين في هذا المهرجان بالتنكر في أزياء مختلفة والتخفي وراء وجوه مستعارة تخفي الشخصية الخاصة بهم.

ويتجمع المحتفلون في الأماكن المخصصة لإقامة المهرجانات الخاصة بعيد الهالوين ومن الدول الاكثر اهتماما به هي أمريكا وكندا وإيرلندا وبريطانيا وغيرها من الدول.

ويرمز عيد الهالوين إلى اسم عيد القديسين وهو عبارة عن احتفال تقوم به العديد من الطوائف المسيحية، ويقام في التوقيت الغربي للكثير من الدول، وفيه يتم فيه تكريم وتخليد ذكرى اموات طيبي الذكر، منهم الشهداء والقديسين، يذكر أن كلمة هالووين بمعنى “هالو” وهي الليلة المقدسة.

اول من قام بهذا العيد هي اسكتلندا، وتطور من بداية الاحتفال بهذا العيد فيها، وكانوا يحتفلون بعيد الهالوين فيه بفصل الصيف، ويطلقون عليه اسم آخر وهو “الفصل المظلم”، حيث كانوا يعتبرون ان هذا الظلام ينشأ نتيجة تقارب المسافات بين العالم الحالي والآخر.

اما في عصرنا الحالي ومن الأشياء الجديدة، ابتكر أب أمريكي أن احتفالا بمناسبة الهالوين لعام 2020 امرا مختلفا، فقام جريج دايتشينباك بابتكار زيًا للهالوين مستوحى من العمل عن بعد لابنته البالغة من العمر 12 عامًا، في ظل القيود التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، فصمم زيا يلخص عام 2020. لذلك ارتدى قبعة التفكير الخاصة به وقام بابتكار زي أطلق عليه اسم «اجتماع زووم قاتل»، قائلا:«جعل التباعد الاجتماعي أطفالي خبراء فيZoom، إنها الطريقة التي التحقوا بها في المدرسة ورؤية العائلة والأصدقاء. شعرت أنها كانت فكرة زي تستحق الاستكشاف.

وتحتوي الشاشة على تسعة مربعات مليئة بشخصيات الرعب الشهيرة مثل Dracula وA Mummy وFrankenstein's Monster وWolf Man. والتي قامت بأدائها جميعا ابنته، التي تحولت إلى مخلوقات باستخدام برنامج يسمى Procreate،

وتابع ديتزنباخ إن أفضل جزء في ابتكار الزي هو التقاط الصور مع ابنته، مضيفا «كنا نضحك طوال الوقت بينما كنا نحاول صنع كل الوجوه الوحشية».

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«التباعد الاجتماعي جعل أطفالي خبراء في Zoom وقال ديتزنباخ لشبكة إن بي سي نيويورك في مقابلة أجريت معه مؤخرًا: «إن زووم هي الطريقة التي التحقوا بها بالمدرسة ورؤية العائلة والأصدقاء».

عيد الهالوين علي زووم

وأخيرا عيد الهالوين من الاعياد التي تنظيمها الكثير من الدول الأجنبية، ويجد المحتفلون متعة كبيره بالاحتفال به في ٣١ أكتوبر من كل عام.