شكرا لقرائتكم خبر عن حقن الكمامة بمواد مضادة للفيروسات يوقف انتشار كورونا .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علماء في الولايات المتحدة الأمريكية أنه يمكن لقناع الوجه العادي المحقون بمواد كيميائية مضادة للفيروسات أن "يعطل '' فيروس كورونا ويهاجم القطرات المصابة التي تنفث من قبل مرتديه وبالتالي يوقف انتشار كورونا، بحسب ما ذكرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية.





واستخدم العلماء حمض الفوسفوريك وملح النحاس لقتل الفيروس، الذي يغطي طبقة من البوليانيلين- وهو بوليمر يمكن أن يغطي نسيج قناع الوجه العادي تهاجم الطبقة الكيميائية المضادة للفيروسات قطرات الجهاز التنفسي التي تحتوي على الفيروس، لجعل مرتدي القناع أقل عدوى.

تتميزأقنعة الوجه المتوفرة على نطاق واسع بطبقة من القماش غير المنسوج - مصنوع عادة من مادة البولي بروبيلين - مما يمنحها قوة عالية.

من خلال محاكاة الاستنشاق والزفير والسعال والعطس في المختبر، وجد الباحثون أن بعض الأقمشة غير المنسوجة تعقم ما يصل إلى 82 % من قطرات الجهاز التنفسي المنفلتة.

يمكن أن تقدم الطبقة الكيميائية تحسينًا لأقنعة الوجه العادية، والتي لا تمنع جميع القطرات المحملة بالفيروسات من الهروب من فم مرتديها وأنفه.

وقال قائد الدراسة جياشينج هوانج من جامعة نورث وسترن الأمريكية: "ربما تكون الأقنعة أهم عنصر في معدات الحماية الشخصية اللازمة لمكافحة الوباء ..سرعان ما أدركنا أن القناع لا يحمي الشخص الذي يرتديه فحسب ، بل الأهم من ذلك أنه يحمي الآخرين من التعرض للقطرات والجراثيم التي يطلقها مرتديه."

على الرغم من أن الأقنعة يمكن أن تمنع أو تعيد توجيه قطرات التنفس التي نطلقها عند الزفير، إلا أن العديد من القطيرات والفيروسات المضمنة بها لا تزال تفلت.من هناك ، يمكن أن تصيب القطيرات المحملة بالفيروس شخصًا آخر بشكل مباشر أو تهبط على الأسطح لإصابة الآخرين بشكل غير مباشر.

ويهدف فريق Huang إلى تغيير القطرات التي تهرب خارج القناع كيميائيًا لجعل الفيروسات تتعطل بسرعة أكبر.

لقد أرادوا تحديد العوامل الجزيئية المضادة للفيروسات مثل أيونات الحمض والمعادن التي يمكن أن تذوب بسهولة في القطرات المتسربة.

بعد إجراء تجارب متعددة، اختاروا مادتين كيميائيتين مشهورتين مضادتين للفيروسات - حمض الفوسفوريك وملح النحاس.

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لا يمكن استنشاق أي منهما من قبل مرتدي قناع الوجه وكلاهما يخلق بيئة كيميائية محلية تدمر الغلاف الفيروسي لكورونا- الطبقة الخارجية.

قال هوانج: "هياكل الفيروسات حساسة للغاية وهشة للغاية إذا تعطل أي جزء من الفيروس، فإنه يفقد القدرة على الإصابة".

قام فريق Huang بتنمية طبقة من بوليمر بوليانيلين موصل على سطح ألياف نسيج القناع.

تلتصق المادة بشدة بالألياف، وتعمل كخزانات للأملاح الحمضية والنحاسية.

وجد الباحثون أنه حتى الأقمشة الرخوة ذات الكثافة المنخفضة من الألياف بنسبة 11٪ ، مثل الشاش الطبي ، قد غيرت 28٪ من قطرات الجهاز التنفسي من حيث الحجم.

بالنسبة للأقمشة الأكثر إحكامًا، مثل المناديل الخالية من النسالة ، وهي نوع الأقمشة المستخدمة عادةً في المختبر للتنظيف ، تم تعديل 82 % من قطرات الجهاز التنفسي.

البوليانيلين - البوليمر الذي استخدموه في طلاء الأقمشة - هو مؤشر لوني رائع للحمض نفسه حيث يتحول من الأزرق الداكن إلى الأخضر.

ولذلك كان قادرًا على قياس وتحديد درجة التعديل الكيميائي للقطرات المنفلتة.

يرتدي الأشخاص أقنعة الوجه لحماية الآخرين من القطرات الفيروسية التي قد تنبعث منها ، بدلاً من حماية أنفسهم.