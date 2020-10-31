شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض طويلة قد يعانون أيضا من مشاكل جلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تحليل أكبر سجل لمرضى COVID-19 الذين يعانون من أعراض جلدية عن مجموعة فرعية من المرضى، تسمى "طويلة المدى" أو أعراض كوروناالطويلة"، الذين يعانون من أعراض طويلة (تستمر لأكثر من 60 يومًا) على بشرتهم.

تُظهربيانات من 990 حالة من 39 دولة تم إدخالها في السجل، وهو تعاون بين الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية والأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، متوسط ​​مدة 12 يومًا لجميع الأعراض الجلدية ، مع استمرار بعضها لمدة تزيد عن 150 يومًا



اعراض كورونا الطويلة

ووفقا لتقرير جريدة " Mirror"، قدم المرضى طيفًا واسعًا من المظاهرالجلدية التي تدوم لفترات زمنية مختلفة، بما في ذلك الطفح الجلدى على شكل خلايا النحل ، والتي تستمر لمدة 5 أيام في وتورم الأصابع، وتستمر 15 يومًا ولكن أحيانًا تصل إلى 130 يومًا -150 يومًا ، والفقاعات الجلدية التي قد تستمر لمدة 20 يومًا .

قد يكون لتحديد هذه المجموعة الفرعية الفريدة من مرضى " كورونا، الذين يعانون من أعراض تستمر لفترة طويلة بعد المرحلة الحادة من COVID-19 آثارًا على فهم الاستجابة الالتهابية لفترات طويلة لدى بعض المرضى بعد الإصابة.

تختلف الأعراض الجلدية حسب شدة COVID-19. ترتبط بعض الأعراض، بفيروس COVID-19 الشديد ، حيث تم نقل 100 ٪ من هؤلاء المرضى إلى المستشفى بشكل غريب من الطفح الجلدى، بينما ترتبط التهاب الأصابع بمرض خفيف نسبيًا من كورونا، مع دخول 16 ٪ فقط إلى المستشفى.

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على الرغم من أن التهاب الأصابع في مرضى19- COVID تظهر غالبًا بعد أسبوع إلى أربعة أسابيع من الإصابة الأولية ، فقد وجد أن 15 ٪ لا تزال إيجابية PCR لـ COVID-19.

ووفقا للباحث الرئيسي في السجل الدولي للأمراض الجلدية لـ COVID-19 ومدير قسم الأمراض الجلدية في الصحة العالمية ، مستشفى ماساتشوستس العام الأمريكية قالت: "حدد سجلنا مجموعة فرعية لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا من المرضى الذين يعانون من أعراض جلدية طويلة الأمد من COVID-19. نحن نسلط الضوء على المرضى الذين يعانون من مرض تورم الأصابع ، المعروف أيضًا باسم أصابع COVID ، الذين ظهرت عليهم الأعراض لمدة تصل إلى 150 يومًا.

وتضيف هذه البيانات إلى معرفتنا حول كيفية تأثير COVID-19 على العديد من أنظمة الأعضاء المختلفة ، حتى بعد تعافي المرضى من العدوى الحادة. الجلد يمكن أن يوفر نافذة بصرية للالتهاب الذي قد يحدث في مكان آخر من الجسم ".

أظهر مسح لـ 490 من أطباء الأمراض الجلدية أن 35٪ شاهدوا علامات جلدية لـ COVID-19 وأن 4٪ من أطباء الجلد أنفسهم أثبتوا إصابتهم بـ COVID-19 (2). تسلط هذه النتائج الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث في الأعراض الجلدية لـ COVID-19 والتفاعل بين COVID والحالات الجلدية الكامنة. تؤكد هذه البيانات أيضًا على أهمية استخدام وسائل الحماية مثل أقنعة الوجه أثناء الاستشارات الجلدية.