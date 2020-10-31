شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى كورونا ينشرون العدوى فى المنزل بنسبة 53 %والحل الوقاية والتباعد للأصحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كانت نتيجة اختبار أحد أفراد أسرتك إيجابية لـ COVID-19، فهناك احتمال بنسبة 53٪ أن ينقله إليك أو إلى شخص آخر يعيش تحت سقف منزلك ، وفقًا لمراكز جديدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها ( CDC )

وحسب ما ذكره موقع ديلى ميل وكان معدل الانتقال متشابهًا بغض النظر عما إذا كان أول مريض بفيروس كورونا بالغًا أم طفلًا، ووجدت الأبحاث السابقة أن الشخص أكثرعرضة للإصابة بفيروس كورونا في المنزل منه في مواقع أخرى مثل المتاجرأوالنقل العام.

لكن مؤلفي مركز السيطرة على الأمراض يحذرون أيضًا من أن معدلات الإصابة بالعدوى الثانوية أعلى في الولايات المتحدة منها في الدول الأخرى حيث يكون الناس معزولين بشكل مستمر داخل منازلهم أو خارجها ، أو حيث من المرجح أن ترتدي العائلات أقنعة في المنزل.

تابع مركز السيطرة على الأمراض عن كثب 101 أمريكي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا و 191 شخصًا يعيشون معهم، كان من المرجح أن يكون الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عامًا هم مرضى المؤشر أول مصابين وكانت العدوى الأولية أقل شيوعًا بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.

يمثل الأطفال الصغار خمسة في المائة فقط من جميع المرضى المصابين، وشكل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق 41 في المائة من الحالات.

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ما يقرب من ربع (22 في المائة) المرضى الذين شملتهم الدراسة يعانون من شكل من أشكال الحالة الأساسية كان الربو هو الأكثر شيوعًا ، حيث يعاني 23 بالمائة من مرضى الفيروس التاجي الأولي من حالة الجهاز التنفسي الشائعة.

والأهم من ذلك ، أن 19 في المائة من جميع أفراد الأسرة المصابين بحالات فيروس كورونا الأولية لديهم ظروف أساسية قد تجعلهم أكثر عرضة للعدوى و COVID-19 الشديدة.

13 في المائة مصابون بالربو، وسبعة في المائة يعانون من أمراض القلب والسكري، وواحد في المائة يعانون من أمراض الكلى، و2 في المائة يعانون من نقص المناعة أو التدخين.

لم تظهر الأعراض على معظم الحالات الأولى في كل أسرة عندما كانت نتائج الاختبارات إيجابية ، بينما ظهرت أعراض على 41 بالمائة.

من المحتمل أن يكون الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض حمولات فيروسية أعلى ويكونون معديين أكثر من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض ، على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض يكونون في أي مكان بين 25 و 75 في المائة معديين مثل أولئك الذين يعانون من الأعراض.