شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تجارب لقاح أكسفورد لفيروس كورونا فى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت كينيا إلى الجهود العالمية للبحث عن لقاح فعال لـفيروس كورونا مع بدء تجربة تقييم لقاح فيروس كورونا الخاص بجامعه أكسفورد، وفقا لما ذكره بيان الجامعه عبر موقعها الرسمي.

سيتم استضافة التجربة في KEMRI في كينيا وهو تعاون طويل الأمد بين KEMRI وجامعة أكسفورد و Wellcome Trust في المملكة المتحدة، بعد الموافقات اللازمة من المنظمين ، وكذلك وزارة الصحة الوطنية، ومقاطعة كيليفي، تلقى المتطوعون الأوائل للتجربة تطعيماتهم مؤخرًا.

قال البروفيسور آندي بولارد ، مدير مجموعة أكسفورد للقاحات وكبير الباحثين في تجربة لقاح أكسفورد:"نحن متحمسون لرؤية زملائنا في كينيا اليوم ينضمون إلى أولئك حول العالم لمساعدتنا في تقييم لقاح فيروس كورونا ChAdOx1 nCov-2019 أكسفورد ، حيث إنه من المهم تقييم اللقاح في أكبر عدد ممكن من السكان".

Advertisements

تنضم كينيا إلى عدد من البلدان بما في ذلك المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل التي تجري تجارب لتقييم لقاح ChAdOx1 nCoV-19 ، حيث يشارك الآن أكثر من 20 ألف متطوع في التجارب في جميع أنحاء هذه البلدان.

وستشمل التجربة في كينيا في البداية 40 عاملاً في الخطوط الأمامية في مقاطعة كيليفي بمجرد تأكيد سلامة اللقاح ، سيتم تجنيد 360 متطوعًا إضافيًا مع إمكانية توسيع التجربة لتشمل مقاطعة مومباسا.

بعد التحصين ، ستتم مراقبة المتطوعين في تجربة اللقاح على مدى 12 شهرًا لتقييم صحتهم ، وأي آثار جانبية للقاح وكيف تطور أجسامهم مناعة استجابة للقاح.