شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة مراقبة اللياقة البدنية القابلة للإرتداء يمكنها التنبؤ بعدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى فريق من العلماء من معهد سكريبس الأمريكى للأبحاث، وجود علامات مشجعة على أن أجهزة مراقبة حالة اللياقة البدنية القابلة للارتداء يمكن أن تحسن جهود الصحة العامة للسيطرة على فيروس كورونا COVID-19

تستخدم الدراسة، التي تم إطلاقها في 25 مارس الماضى، تطبيقًا للهاتف المحمول لجمع بيانات الساعة الذكية وتتبع النشاط من المشاركين الموافقين، كما تجمع أيضًا الأعراض المبلغ عنها ذاتيًا ونتائج الاختبارات التشخيصية.

أظهرت الدراسة في مجلة Nature Medicine ، أن الأجهزة القابلة للارتداء قادرة على تحديد حالات COVID-19 من خلال تقييم التغيرات في معدل ضربات القلب ومستويات النوم والنشاط، إلى جانب بيانات الأعراض المبلغ عنها ذاتيًا، ويمكن تحديد الحالات بنجاح أكبر من النظر إلى الأعراض وحدها.



اجهزة التتبع البدنى

باستخدام البيانات الواردة من التطبيق، يمكن للباحثين معرفة متى يخرج المشاركون عن النطاق الطبيعي للنوم أو مستوى النشاط أو معدل ضربات القلب أثناء الراحة؛ وأى انحرافات عن القواعد الفردية هي علامة على مرض فيروسي أو عدوى.

لكن كيف يعرفون ما إذا كان المرض الذي تسبب في هذه التغييرات هو COVID-19؟ للإجابة على هذا السؤال ، راجع الفريق بيانات أولئك الذين أبلغوا عن ظهور أعراض وخضعوا لاختبار فيروس كورونا الجديد. مكنتهم معرفة نتائج الاختبار من تحديد التغييرات المحددة التي تشير إلى COVID-19 مقابل الأمراض الأخرى.

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وأوضح المؤلف الأول للكتاب: "أحد أكبر التحديات في منع انتشار COVID-19 هو القدرة على التعرف بسرعة على الأفراد المصابين وتعقبهم وعزلهم، والتعرف المبكر على أولئك الذين لا تظهر عليهم الأعراض أو حتى بدون أعراض سيكون ذا قيمة خاصة ، حيث من المحتمل أن يكون الناس أكثر عدوى خلال هذه الفترة.

بالنسبة للدراسة، استخدم الفريق البيانات الصحية من أجهزة اللياقة البدنية القابلة للارتداء والأجهزة الأخرى لتحديد - بدقة تنبؤية تصل إلى 80٪ - ما إذا كان الشخص الذي أبلغ عن الأعراض من المحتمل أن يكون مصابًا بـ COVID-19. هذا تحسن كبير من النماذج الأخرى التي قيمت الأعراض المبلغ عنها ذاتيا فقط.

ووفقا للباحثين، قد يساعد النموذج التنبئي قيد التطوير مسؤولي الصحة العامة يومًا ما ،على اكتشاف النقاط الساخنة لفيروس كورونا مبكرًا، وقد يشجع أيضًا الأشخاص الذين يُحتمل إصابتهم بالعدوى على طلب الاختبارات التشخيصية فورًا ، وإذا لزم الأمر ، عزل أنفسهم لتجنب انتشار الفيروس.