لمدة شهر.. إغلاق جزئي باليونان لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، السبت، تمديد حظر التجول الليلي وإغلاق المطاعم والحانات في أكثر المناطق اكتظاظاً لمدة شهر للحد من تسارع انتشار فيروس كورونا.

والحالات التي سجلتها اليونان بكورونا أقل عن مثيلاتها في معظم أوروبا، لكنها تشهد زيادة تدريجية في الإصابات منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، وفقاً لوكالة "رويترز".

وبموجب الإجراءات الجديدة سيتم إغلاق المطاعم والحانات والمقاهي ودور السينما والمتاحف والصالات الرياضية، اعتباراً من الثلاثاء المقبل ولمدة شهر في شمال البلاد ومنطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا.

وتقرر توسيع نطاق حظر التجول على الحركة ليلاً، والذي يطبق الآن على المناطق الأكثر تضرراً، بحيث يشمل جميع أنحاء البلاد اعتباراً من منتصف الليل حتى الخامسة صباحاً.

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وقال رئيس الوزراء اليوناني في خطاب عام: "هذه القواعد الجديدة.. ترتكز على مصدرين يؤديان إلى انتشار الفيروس وهما الترفيه وحركة المواطنين".

وستظل شركات البيع بالتجزئة والمصانع والمدارس مفتوحة إلى جانب القطاعات الخدمية مثل الفنادق وصالونات تصفيف الشعر.

وتؤثر عمليات الإغلاق على أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في البلاد، إذ يبلغ عدد سكان أتيكا 3.9 مليون نسمة والمناطق الشمالية حوالي 1.5 مليون.

وسجلت اليونان ذروة جديدة لحالات "كوفيد-19" بلغت 1690 حالة جديدة الجمعة، و5 وفيات ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ ظهور الفيروس في أواخر فبراير/شباط إلى 620.