اكتشاف مرض قاتل يهدد الرجال.. احذر هذه الأعراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن علماء من الولايات المتحدة الأمريكية عن مرض خطير يصيب الرجال، لم يكن معروفاً للعلم من قبل، ويمكن أن تصل نسبة الوفاة إلى 40%.

وأطلق العلماء على المرض اسم "فيكساس- VEXAS"، ومن أبرز أعراضه الحمى غير المبررة، وتشكل بعض الخثرات النشطة، بالإضافة إلى التهاب الغضاريف وأنسجة الرئة، إلى جانب التهاب الأوعية الدموية، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح العلماء أن المرض ليس شائعاً لأنه ينتج عن خلل وراثي، حيث وجد الباحثون أنه يتطور نتيجة طفرة في جين "UBA1".

وأشار الخبراء إلى أنهم سجلوا 50 إصابة حتى الآن، على الرغم من أنهم لا يستبعدون احتمال وجود عدد أكبر، حسب موقع "med-heal".

وتعليقاً على نتائج الدراسة قال العلماء: "نأمل أن تساعد نتائج بحثنا في الجينوم في اختيار طرق العلاج الصحيحة للرجال المصابين بهذا المرض الجيني الجديد".