أمريكا اللاتينية تكسر حاجز الـ400 ألف وفاة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوزت أمريكا اللاتينيّة والكاريبي، وهي المنطقة التي تضمّ أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا بالعالم، عتبة الـ400 ألف وفاة بالفيروس.

وذكر إحصاء أعدّته وكالة الأنباء الفرنسية، أن عدد الوفيات جرّاء (كوفيد-19) في منطقة أمريكا اللاتينيّة والبحر الكاريبي بلغ 400,524 وفاة.



وتصدّرت البرازيل لائحة البلدان الأكثر تضرّرًا، بتسجيلها إجمالي 159,477 وفاة منذ بدء الجائحة.

من جهتها، سجّلت الولايات المتّحدة، الجمعة، أكثر من 94 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو أعلى رقم منذ بداية الجائحة، وفقاً لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وسجلت الولايات المتحدة التي تشهد تصاعداً في عدد الإصابات منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، 94 ألفاً و125 إصابة جديدة بالفيروس، حسب بيانات الجامعة التي يتمّ تحديثها باستمرار. وسجّلت الولايات المتّحدة أيضًا 919 وفاة إضافيّة بـ(كوفيد-19).