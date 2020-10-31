19059 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا.. ورقم قياسي بأوكرانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية السبت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 518753 بعد تسجيل 19059 حالة جديدة.
وكشفت البيانات ارتفاع حالات الوفاة إلى 10452 حالة بعد تسجيل 103 حالات وفاة جديدة.
على جانب آخر، قال مجلس الأمن القومي الأوكراني إن أوكرانيا سجلت رقماً قياسياً في الإصابات الجديدة بكورونا بلغ 8752 في الساعات الـ24 الماضية، ارتفاعاً من 8312 حالة الجمعة.
وأضاف المجلس أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ حتى الآن 387481.
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