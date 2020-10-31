لتجنب هشاشة العظام.. هذه الأطعمة غنية بالماغنيسيوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة حديثة أن هناك ترابطا وثيقا بين نقص معدن الماغنيسيوم وهشاشة العظام، ما يؤثر على صحة المفاصل والعظام.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك العديد من الأطعمة والمنتجات التي يمكن من خلالها تعويض نقص مادة الماغنيسيوم في الجسم، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

ومن أبرز هذه الأطعمة الخضراوات الورقية، حيث تعتبر من المصادر الرئيسية الغنية بالماغنيسيوم، وتتميز بغناها بالفيتامينات والمعادن الرئيسية التي يحتاجها الجسم والتي تكافح الأمراض وتحافظ على صحة القلب، ومن بينها السبانخ والسلق.

ويعتبر الكاكاو الخام أكبر مصدر للماغنيسيوم، كما يساعد على تقليل ضغط الدم والمحافظة على صحة القلب والعظام.

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وتعد أيضاً البقوليات من المصادر المهمة للحصول على الماغنيسيوم، ومنها الفاصولياء وفول الصويا والعدس والبازلاء.

بالإضافة إلى الأفوكادو الغني بالماغنيسيوم، وكذلك البوتاسيوم والدهون الصحية المفيدة للقلب، إذ تحتوي ثمرة متوسطة الحجم من الأفوكادو على 58 مليجرام من الماغنيسيوم وبالتالي توفر 15% من الاحتياجات اليومية للجسم من هذا المعدن.

وأخيراً الموز الذي يشتهر بغناه بالبوتاسيوم كما الماغنيسيوم وكلاهما يساعد على خفض ضغط الدم ومعالجة التشنجات، بالإضافة إلى الفيتامينات الأخرى مثل "فيتامين B" والألياف.

وتحتوي حبة واحدة كبيرة على 37 مليجراما من الماغنيسيوم أي 9% من حاجتنا اليومية.