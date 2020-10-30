شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يوجه 3 نصائح مهمة لأسرة مريض «آلزهايمر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
وجه الدكتور خالد النمر ، استشاري أمراض القلب ، عدداً من النصائح المهمة إلى أسر مرضى آلزهايمر .
وحذر النمر ، أسرة مريض آلزهايمر من السماح له بقيادة سيارته ، أو الخروج من البيت بمفرده .
وشدد النمر على أهمية وضع سوار على يده يحمل معلومات الاتصال بأبنائه والأمراض التي يعاني منها في حال فقدانه .
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