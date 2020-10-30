المغرب يسجل 3256 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المغرب، الجمعة، عن تسجيل 3256 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية
وترفع الحصيلة الجديدة إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في المغرب إلى 215294 حالة.
وذكرت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل 53 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إجمالي الوفيات إلى 3625 حالة.
ولفتت إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية في التحاليل المختبرية، قد بلغ 3090029 منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب؛ في 2 مارس الماضي.
وأشارت إلى أنه تم التأكد من 3014 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 177925 حالة.
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