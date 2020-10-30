لبنان يسجل 1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتحذير قاس من وزارة الصحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن لبنان، الجمعة، عن تسجيل 15 وفاة جديدة و1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما أطلقت وزارة الصحة تحذيرا قاسيا.

وحذرت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، من أن لبنان مقبل على موجة ثانية من تفشي وباء كورونا وأنه ليست هناك أسرة عناية متاحة في المستشفيات.



وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، خلال اجتماع ضم عددًا من مسؤولي المستشفيات الحكومية والخاصة بشأن تدريب الجهاز الطبي والتمريضي في العناية الفائقة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنسق برنامج أكاديمية المتوسط للنظم الصحية: "إننا في بداية الطريق ومقبلون على موجة ثانية من تفشي الوباء، وليس من أسرة عناية متاحة".

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وأضاف أنه يتوجب على النظام الصحي العام والخاص الاستعداد بجدية لمضاعفة عدد الأسرة وتأمين الخدمة اللازمة للمواطنين.

بدوره، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان عن رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب اللبناني، النائب عاصم عراجي، قوله إن الوضع الصحي حرج ويتطلب المزيد من الجهود من قبل المستشفيات الخاصة، "خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء والتخوف من موجة جديدة لكورونا".

وأشار إلى ضرورة زيادة عدد الأسرة وفتح أقسام لمرضى كورونا في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون استثناء.