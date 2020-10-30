إسبانيا تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت إسبانيا، الجمعة، أكبر زيادة يومية بإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ بدء الجائحة، وهي ثاني زيادة قياسية بعد حالات الخميس.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة المتضررة بشدة زاد، الجمعة، 25595 حالة التي كان عددها 23580 حالة يوم الخميس.



وزاد عدد حالات الوفاة بواقع 239 ليرتفع الإجمالي إلى 35878 حالة في الدولة التي أعلنت الأسبوع الجاري سريان حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في محاولة للحد من انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المعدي.

ويقل هذا العدد عن العدد المسجل يوم الثلاثاء والذي كان 267 حالة، وهو أكبر زيادة يومية في الموجة الثانية لكنه يقل بكثير عن ذروة عدد حالات الوفاة في مارس/ آذار وكانت نحو 900 حالة.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المعلن رسميا مليونا و185678 حالة لكن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث قال إن العدد الحقيقي يرجح أن يكون ثلاثة ملايين وفقا لدراسات الانتشار والتقديرات.