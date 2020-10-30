شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تطور اختباراً لتحليل التنفس لاكتشاف مصابى كورونا فى دقيقة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة في سنغافورة اختبار تحليل التنفس لكورونا، وادعت أنه يمكن أن يعطي نتيجة في أقل من دقيقة، وقالت شركة Breathonix، وهي شركة ناشئة منبثقة عن جامعة سنغافورة الوطنية، أن اختبارها كان دقيقًا بنسبة 90 % في تجربة صغيرة شملت 180 شخصًا، وفقاً لجريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وتأمل الشركة في الحصول على الضوء الأخضر من المنظمين في أوائل العام المقبل من أجل البدء في استخدام الاختبار لتشخيص الأشخاص المصابين بالمرض.

يبحث الاختبار عن المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) - وهي مواد كيميائية في التنفس تفرزها الخلايا المريضة في الجسم.

تقوم Breathonix حاليًا بتوسيع تجربتها عبر سنغافورة وتأمل في تحسين دقة اختبارها قبل طرحها في السوق في بداية العام المقبل.

تم اكتشاف معدل دقته خلال تجربة تجريبية شارك فيها 180 متطوعًا في المركز الوطني للأمراض المعدية (NCID).

من بين المشاركين ، ثبت أن ما يقرب من 50 مصابًا بفيروس كورونا شخّص الاختبار بدقة أكثر من تسعة من كل 10 مرضى Covid-19.

كيف يعمل اختبار جهاز التنفس؟

تظهر الأبحاث أن التنفس يحتوي على معلومات بيولوجية قيمة، تُعرف أيضًا باسم المؤشرات الحيوية، والتي يمكن أن تشير إلى الصحة والمرض.

إذا ثبتت فعاليتها، فإن أجهزة التنفس هي بديل غير جراحي وسريع وفعال من حيث التكلفة لاختبارات مسحة فيروس كورونا الحالية.

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ومع ذلك ، تكافح تقنية اختبارات جهاز التنفس حتى الآن لتكون محددة بما يكفي بشأن الفيروس الذي يحمله الشخص.

ودقة اختبار Covid-19 القياسي لا مثيل لها حتى الآن - على الرغم من أنها ليست مثالية ويمكن أن تؤدي إلى نتائج غير صحيحة.

وقال الباحثون إن أدوات تحليل التنفس لديها القدرة على استخدامها لفحص الأشخاص المتواجدين بأعداد كبيرة في أماكن مثل المطارات أو الأحداث الرياضية أو المؤتمرات إذا تم وضع علامة على شخص ما كحالة محتملة ، فيمكنه إجراء اختبار PCR أكثر قوة لتأكيد الإصابة.

يمكن تطوير اختبار تحليل التنفس باستخدام واحدة من عدة تقنيات مختلفة.قد تبحث عن أحماض بولي أمينية ، جزيئات فيروسية تنفث في اللعاب.ويبحث اختبار متساوي الحرارة عن جينوم الفيروسات في عينة من التنفس أو اللعاب.

قال ستيرجيوس موسكوس ، عالم الأحياء الجزيئية في جامعة نورثمبريا الذي يقوم بإنشاء اختبار لتحليل التنفس، إنه `` من المرجح أن ينجح '' عند التمييز بين الفيروسات.

تعتمد تقنية أخرى على موجات تيرا هيرتز يمكنه اكتشاف كيفية اهتزاز مادة الفيروس - والتي ستكون مختلفة عن الفيروسات الأخرى.

تبحث بعض أجهزة تحليل التنفس عن مركبات عضوية متطايرة (VOCs) - وهي مواد كيميائية في التنفس (أو في البول أو العرق أو الدم) تفرزها الخلايا المريضة في الجسم.

المركبات العضوية المتطايرة هي أيضًا ما تستطيع الكلاب البوليسية التي تكتشف الأمراض اكتشافها للمساعدة في تشخيص الأشخاص يتم تدريبهم حاليًا في المملكة المتحدة وأماكن أخرى في العالم للتعرف على المركبات العضوية المتطايرة المرتبطة بـ Covid-19.

يأمل الباحثون في تجنيد ما يصل إلى 600 مريض خلال الأشهر القليلة المقبلة للتحقق من صحة المنتج ، والذي لا يزال في مرحلة النموذج الأولي.

بسعر 15 جنيهًا إسترلينيًا (20 دولارًا) ، تزعم Breathonix أن اختبارها سيكون أرخص بنسبة 70% من اختبارات PCR - التي تُستخدم في جميع أنحاء العالم لفحص الأشخاص بحثًا عن فيروس كورونا.