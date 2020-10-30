شكرا لقرائتكم خبر عن لو وزنك زاد بعد حلاوة المولد.. نصائح سريعة للتخسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فسدق وسودانى وملبن"هي الحلويات التي لا تخلو منها علبة حلاوة المولد والتي يعشقها الكثيرون، ولكنها تحتوى على نسبة عالية من السكريات التي تؤثر على صحة الجسم وتزيد من خطر الإصابة بالسمنة وتراكم الدهون في الجسم، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday

1:ينصح بتقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة على مدار اليوم وخالية من الدهون والسكريات.

2:ينصح بتناول العصائر الطبيعية بدلا من المشروبات الغازية الغنية بالسكريات حتى لا تساعد على زيادة الوزن.

3:الابتعاد عن الوجبات السريعة والاطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت.

4:الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه باستمرار ولكن ابتعد عن الفواكه الغنية بالسكر مثل "المانجو، التين، العنب، البلح"، لأنها تزيد من وزن الجسم.

Advertisements

5:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية باستمرار حتى لو كانت رياضة المشى ، فهى تساعد على تنشيط الجسم وتمده بالنشاط والطاقة وتحد من خطر الإصابة بالسمنة المفرطة.

6:ينصح بالحد من تناول المشروبات الكحولية والكافيين واستبدالهم بالعصائر والسوائل الدافئة التي تساعد على التخسيس.

7:الاكثار من شرب المياه لانها تنقى السموم من الجسم وتحد من خطر الإصابة بالأمراض وتساعد على التخسيس.

8: يمكن للأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف أن تساعدك على الشعور بالشبع ، وهي مثالية لفقدان الوزن. تم العثور على الألياف فقط في المواد الغذائية من النباتات، مثل الفاكهة والخضار ، الشوفان، وخبز الحبوب الكاملة، الأرز البني، والمعكرونة ، و الفاصوليا، والبازلاء والعدس .

9: حاول التخطيط لوجبات الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة للأسبوع ، وتأكد من الالتزام بالسعرات الحرارية المسموح بها قد تجد أنه من المفيد إنشاء قائمة تسوق أسبوعية.