كورونا يتجاوز أسوأ سيناريو لعلماء بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أوراق بحثية صدرت الجمعة في المملكة المتحدة أن تفشي فيروس كورونا يتخذ مسارا أكثر حدة من أسوأ سيناريو تتوقعه الحكومة.

هذه النتيجة تُضاف إلى الأدلة المتزايدة على أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من انتقال العدوى، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة.

وشهد شهرا سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول صورة متدهورة، حيث تطابقت أعداد الحالات ومعدل نقل المرضى للمستشفيات أكثر التوقعات تشاؤماً، التي قدمتها المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ ثم تجاوزتها، وهي اللجنة التي وجهت قرارات رئيس الوزراء بوريس جونسون منذ بدء تفشي المرض في أواخر يناير/كانون الثاني.

وخلصت المجموعة الفرعية للجنة التي تتعامل مع مكافحة الجائحة في إحدى الأوراق: "في إنجلترا، نتجاوز عدد الإصابات وحالات النقل للمستشفيات (المتوقعة) في أسوأ سيناريو معقول لفصل الشتاء".

وأضافت المجموعة أن عدد الوفيات اليومية يتماشى الآن مع المستويات الموجودة في أسوأ سيناريو معقول ومن المؤكد تقريباً أن تتجاوز (الوفيات) هذا في غضون الأسبوعين المقبلين.