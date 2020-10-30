سر نجاة "المدينة الأكثر تضررا بكورونا" من الموجة الثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولو الصحة الإيطاليون، الجمعة، إن الوضع في مقاطعة بيرجامو، الواقعة في شمال إيطاليا، ليس سيئاً خلال الموجة الثانية من كورونا.

وكانت المقاطعة، الأكثر تضرراً من جائحة كورونا المستجد (كوفيد- 19) في وقت سابق من هذا العام.

وذكر فابيو بيزولي، مدير الصحة في مستشفى "بابا جيوفاني الثالث والعشرين" في بيرجامو لصحيفة "لا ريبوبليكا"، الجمعة: "لقد طورنا نوعاً من المناعة الواسعة الانتشار في المقاطعة".

وأوضح مسؤولون في منطقة لومباردي أن منطقة بيرجامو سجلت، الخميس، 135 إصابة جديدة مقابل 3211 إصابة في مقاطعة ميلانو المجاورة.

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وقال رئيس بلدية بيرجامو، جورجيو جوري، لشبكة التليفزيون الحكومية الإيطالية "أر أيه أي": "عدد الحالات في مقاطعة ميلانو يفوق بمعدل 8 مرات مثيله في بيرجامو، والوضع أكثر حرجاً بـ8 مرات".

وأضاف أن هذا يرجع على الأرجح إلى حقيقة أن أعداداً كبيرة من سكان بيرجامو أصيبوا بالفيروس في فبراير/شباط ومارس/آذار وأبريل/نيسان، وأن العديد منهم طوروا أجساماً مضادة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت الاختبارات التي أجريت في منطقة فال سيريانا في مقاطعة بيرجامو أن 42.3% من السكان قد أصيبوا بالفيروس الفتاك.