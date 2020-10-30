تركيا تسجل 78 وفاة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الإصابات؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت تركيا، الجمعة، عن تسجيل 78 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 10 آلاف و177 حالة

وبحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة التركية، تم تشخيص 2322 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 373 ألفاً و 154 حالة.

فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 322 ألفا إثر تسجيل 1703 حالات شفاء.

وتواجه تركيا ظروفا صعبة من حيث عودة إصابات كورونا إلى الارتفاع مجددا وسط مخاوف متزايدة من شتاء مؤلم، يفاقم آلام الأتراك الذين يعانون من شدة وطأة الأوضاع الاقتصادية والأمنية، مع انهيار الليرة التركية إلى 8 ليرات مقابل الدولار الواحد، وموجة غير مسبوقة من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.

وجاءت إصابات كورونا كحدث هامشي، الجمعة، في ظل زلزالين ضربا تركيا خلال ساعات قليل، أسفرا حتى الآن عن 12 قتيلا و419 جريحا.