الجزائر تسجل 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الجزائر، الجمعة، 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشير البيانات الجزائرية إلى أن الإصابات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 57651 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا المستجد، جمال فورار، خلال مؤتمر صحفي، أن الفترة نفسها شهدت تسجيل 7 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1956 حالة وفاة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 40014 حالة في الجزائر.

وتسود الجزائر حالة من القلق من ارتفاع إصابات فيروس كورونا، خاصة بعد إصابة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بفيروس كورونا، وسفره إلى ألمانيا لتلقي العلاج والرعاية الصحية هناك.