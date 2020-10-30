ليبيا تقترب من ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ليبيا، الجمعة، عن تسجيل 16 وفاة و972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 819 حالة شفاء جديدة من مصابي فيروس كورونا.



وأوضح المركز، في بيان، نشره عبر موقعه الرسمي حول الوضع الوبائي في ليبيا، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 847 حالة.

ولفت إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة إلى 60638 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 34369 حالة.