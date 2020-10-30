القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل الأردن، الجمعة، رقما قياسيا بالحصيلة اليومية لإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 69306 إصابات. كما أكدت تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، بحسب وكالة (بترا) الأردنية للأنباء، لترتفع حالات الوفاة إلى 772 حالة. وقالت الوزارة، في بيان، إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1346 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حالياً، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.