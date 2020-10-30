السعودية تسجل 20 وفاة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السعودية، الجمعة، تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 346880 حالة
وذكر الدكتور محمد العبدالعالي، مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 404 حالات تعاف، ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 333409 حالات.
كما أعلن عن تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات في السعودية إلى 5383 حالة وفاة.
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