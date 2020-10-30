شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة هندية تؤكد نجاح لقاح السل فى مساعدة كبار السن لمحاربة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر فيروس كورونا في حصد الأرواح في جميع أنحاء العالم في غياب لقاح آمن وفعال ضده بينما يحاول الباحثون والمهنيون الطبيون استخدام علاجات محددة ولقاح متاح على نطاق واسع ، يبحث الباحثون أيضًا في لقاحات أخرى تستخدم للوقاية من أمراض أخرى لمنع العدوى إلى حد ما يتم أيضًا إعادة توجيه العقاقير المختلفة المستخدمة لعلاج الالتهابات الفيروسية وغير الفيروسية الأخرى لعلاج فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news هناك لقاحان ، يستخدمان لأمراض أخرى ، والتي كانت في الأخبار للوقاية من فيروس كورونا، وهما لقاح الأنفلونزا ولقاح السل BCG ، وتوصلت دراسة جديدة إلى أن اللقاح Bacillus Calmette-Guerin (BCG) المستخدم للوقاية من السل ، يمكن أن يكون لديه القدرة على السيطرة على فيروس كورونا لدى كبار السن.

وفقًا لآخر التقارير ، وجدت دراسة أجراها المجلس الهندي للأبحاث الطبية أن اللقاح قد يساعد في إدارة فيروس كورونا والسيطرة عليه ، خاصة عند كبار السن، أجريت الدراسة على 86 من كبار السن الأصحاء ، تتراوح أعمارهم بين 60 إلى 80 عامًا تم إعطاء هؤلاء الأشخاص لقاح السل لمدة شهر واحد ، وبعد ذلك لوحظ أن اللقاح عزز جميع أنواع الأجسام المضادة في المجموعة المستهدفة يعتقد بعض الباحثين أيضًا أن لقاح السل يمكن أن يكون عاملاً مساهماً في انخفاض معدل وفيات فيروس كورونا لدى الهنود.

لقاح السل تُجرى عليه العديد من التجارب لفهم فعاليته في الوقاية من فيروس كورونا في أماكن قليلة حول العالم، في وقت سابق من هذا الشهر ، كجزء من تجربة عالمية واسعة النطاق ، أطلق العلماء في بريطانيا دراسة لاختبار ما إذا كان لقاح Bacillus Calmette-Guerin (BCG) واسع الاستخدام يمكن أن يساعد في حماية الناس من فيروس كورونا.

وفقًا لدراسة أجريت في لندن ، قد يكون للقاح BCG تأثير واسع ومحفز على جهاز المناعة البشري، وقالت الدراسة إن لقاح السل، الذي يعطى بشكل متكرر للأطفال للوقاية من مرض السل ، آمن لكبار السن ويمكن أن يحميهم من العدوى المختلفة.

كما بدأ معهد أمصال الهند أيضًا تجارب لقاح BCG في أواخر يوليو من هذا العام ، لفهم فعاليته في الوقاية من مرض كورونا.

تبلغ الحصيلة العالمية لمرض COVID-19 ما يقرب من 45 مليون إصابة ، بينما فقد أكثر من 1.18 مليون شخص حياتهم بسبب الفيروس القاتل ، الذي لا يوجد له علاج محدد أو لقاح وقائي في هذه المرحلة.