شكرا لقرائتكم خبر عن منها «الفشل الكلوي».. استشاري يحذر من استخدام مستحضرات «تبييض البشرة» لضررها على الصحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من استخدام مستحضرات تبييض وتفتيح البشرة ، لما لها من أضرار صحية جسيمة.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر” إن هذه المستحضرات تحتوي على مادة الزئبق المسبب لفشل الكلى وللمشاكل العصبية ضارة بالمخ.

وأضاف أنها قد تسبب هشاشة عظام، مضيفاً أنه من الممكن لبعضها أن تسبب تحولات خلوية خطيرة.

وأكد “الخضيري” أن لون البشرة صفة وراثية لا تغيرها أدوية ولا مستحضرات مغشوشة.