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شكرا لقرائتكم خبر عن معهد أمصال الهند: لقاح أكسفورد لكورونا سيكون جاهزا فى ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس التنفيذي لمعهد أمصال الهند أن لقاح فيروس كورونا في أكسفورد ، الملقب بـ" كوفشيليد "في الهند ، قد يكون جاهزًا للتشغيل في وقت مبكر في ديسمبر إذا نجحت التجارب السريرية، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.
وقال Adar Poonawalla ، الرئيس التنفيذي لمعهد امصال الهند إن لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا للفيروس التاجي ، الملقب بـ Covishield في الهند ، قد يكون جاهزًا للتطبيق في وقت مبكر من ديسمبر إذا نجحت التجارب السريرية، فلقاح ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) ، الذي تم تطويره في معهد جينر التابع لجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة ومرخص من شركة صناعة الأدوية البريطانية استرازينيكا ، يخضع حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية في جميع أنحاء العالم ، مع بعض التقارير التي ترفع الآمال في بدء التطبيق في غضون أشهر ، يُنظر إلى لقاح أكسفورد المرشح على أنه أحد أكثر اللقاحات الواعدة ضمن هذا السباق لإنتاج ضربة آمنة وفعالة فيروس كورونا.
كما ألمح بوناوالا إلى أن الدفعة الأولى من 100 مليون جرعة لقاح يجب أن تكون متاحة بحلول الربع الثاني أو الثالث من عام 2021، ومع ذلك ، قال إن هذا سيعتمد على البيانات من تجارب المملكة المتحدة، وقال أيضًا إن الشركة ستسعى للحصول على إذن استخدام طارئ من هيئة تنظيم الأدوية الهندية إذا كانت تجربة اللقاح واعدة.
مضيفا "إذا لم نذهب للحصول على رخصة طوارئ ، فمن المفترض أن تنتهي تجاربنا بحلول شهر ديسمبر ، وبعد ذلك يمكننا أن نبدأ في الهند في يناير وفقًا لتجربة المملكة المتحدة ، والتي على وشك الانتهاء".
مؤكدا على فعالية لقاح أكسفورد المرشح بعد إعلان AstraZeneca أن اللقاح التجريبي ينتج استجابة مناعية في كل من البالغين الأصغر سنًا وكبار السن.
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