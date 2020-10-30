شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يحذرون من 850 ألف فيروس غير مكتشف فى الحيوانات قد تصيب البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر علماء من احتمال وجود ما يصل إلى 850 ألف فيروسات غير مكتشفة حتى الآن في الطيور والثديات يمكن أن تصيب البشر في يوم من الأيام، وفي تقرير جديد، قال فريق دولي مؤلف من 22 خبيرا إنه بدون اتخاذ إجراءات لحماية الحياة البرية، ستكون هناك أوبئة أكثر تواترا وأسوأ قادمة، وفقاً لجريدة "ديلي ميل" البريطانية.





وأضافوا أن هناك حاجة إلى تحول لمنع ظهور الأمراض الحيوانية المنشأ - بدلاً من الاستجابة لها بتدابير الصحة العامة واللقاحات الجديدة وقال الخبراء إن هذا النهج وحده سيسمح لنا "بالهروب من عصر الأوبئة" وهذا يستدعي إنهاء الاستغلال غير المستدام للبيئة، بما في ذلك إزالة الغابات والزراعة المكثفة والتجارة / استهلاك الأنواع البرية.

وأشار التقرير إلى أن هذا الأخير أدى إلى زيادة الاتصال بين الحياة البرية والماشية والبشر - و "أدى إلى جميع الأوبئة تقريبًا".

وتشمل التدابير الموصى بها فرض ضرائب على اللحوم وإنتاج الماشية، والحد من تجارة الحياة البرية وجهود حماية أفضل.

قدّر الخبراء أن مثل هذه الخطوات ستكلف حوالي 31-45 مليار جنيه إسترليني (40-58 مليار دولار) سنويًا - وهو جزء بسيط من تكلفة مكافحة الأوبئة مثل كورونا.

بحلول شهر يوليو وحده، على سبيل المثال، كان فيروس كورونا قد تكبد بالفعل تكلفة مالية بلغت 6-12 تريليون جنيه إسترليني (8-16 تريليون دولار).

تم إعداد التقرير من خلال ورشة عمل ضمت 22 خبيرًا - بما في ذلك علماء الأحياء وعلماء البيئة وخبراء الأمراض - دعا إليها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية، أو IPBES ومقره ألمانيا.

وحذروا من أن هناك ما يقدر بنحو 540.000 - 850.000 فيروسات غير مكتشفة حاليًا في الطيور والثدييات - مثل الخفافيش والقوارض والرئيسيات - يمكن أن يكون لديها أو تطور القدرة على إصابة البشر.

تتزايد مخاطر مثل هذا الانتشار بسرعة، مع ظهور أكثر من خمسة أمراض جديدة بين البشر كل عام - يمكن أن يكون لأي منها إمكانية وبائية.

ومع ذلك، قال التقرير إنه سيكون من الخطأ إلقاء اللوم على الحياة البرية في ظهور هذه الأمراض لأن الأوبئة - بما في ذلك كورونا- ناتجة عن الأنشطة البشرية وتأثيرها على البيئة.

قال بيتر داسزاك، رئيس ورشة عمل IPBES ورئيس تحالف EcoHealth Alliance: "لا يوجد لغز كبير حول سبب جائحة كورونا أو أي جائحة حديثة".

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وأضاف "الأنشطة البشرية نفسها التي تؤدي إلى تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي تؤدي أيضًا إلى مخاطر الوباء من خلال تأثيرها على بيئتنا".

التغييرات في طريقة استخدامنا للأرض؛ التوسع في الزراعة وتكثيفها؛ والتجارة غير المستدامة والإنتاج والاستهلاك يعطل الطبيعة ويزيد من الاتصال بين الحياة البرية والثروة الحيوانية ومسببات الأمراض والبشر وأشار إلى أن "هذا هو الطريق إلى الأوبئة".

وأضافت"يمكننا الهروب من عصر الأوبئة، لكن هذا يتطلب تركيزًا أكبر بكثير على الوقاية بالإضافة إلى رد الفعل".

تسببت التغييرات في كيفية استخدام الأرض - مثل زيادة إزالة الغابات، وبناء المستوطنات البشرية في المناطق البرية، ونمو المحاصيل والإنتاج الحيواني - في أكثر من 30 % من الأمراض التي ظهرت منذ عام 1960.

حذر التقرير من أن التجارة واستهلاك الحياة البرية للأغذية والأدوية والفراء والحيوانات الأليفة أدت إلى خسائر في التنوع البيولوجي وأمراض مستجدة - بما في ذلك السارس و كورونا وتشكل مخاطر مستقبلية مهمة.

من المحتمل أيضًا أن يساهم تغير المناخ بشكل كبير في انتشار الأوبئة في المستقبل من خلال تحفيز حركة الأشخاص والحياة البرية.

وحذر التقرير من أنه "بدون استراتيجيات وقائية، ستظهر الأوبئة في كثير من الأحيان، وتنتشر بسرعة أكبر ، وتقتل المزيد من الناس، وتؤثر على الاقتصاد العالمي بتأثير أكثر تدميرا من أي وقت مضى".

تشمل الخيارات المحتملة للحد من مخاطر الأوبئة الحد من التوسع الزراعي، فضلاً عن الحد من تجارة واستهلاك منتجات مثل اللحوم وزيت النخيل والأخشاب الغريبة وتلك التي تتطلب التعدين.

كما دعا التقرير إلى زراعة أكثر استدامة، وأنظمة غذائية أكثر صحة واستدامة - بما في ذلك تناول اللحوم وحوافز للشركات لتجنب الأنشطة والمنتجات البرية عالية الخطورة.

وأضاف أن تحسين إنفاذ القانون للتصدي للاتجار غير المشروع بالأحياء البرية وتقليل أو إزالة الأنواع عالية الخطورة من التجارة المشروعة يمكن أن يساعد أيضًا.

علق عالم البيئة جاي بوبي ، الذي لم يشارك في التقرير: "أصبح الارتباط بين صحة الكواكب وصحة الإنسان معروفًا بشكل متزايد ، لكن كورونا جعله في مقدمة أذهان الجميع''.