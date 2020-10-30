مرض خطير يهدد الرجال … تعرفوا إليه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2020 2:09 مساءً

مرض خطير يحدق بالرجال ولم يكن معروفا من قبل وقد يهدد حياة ما لا يقل عن 40% الأمر الذي يشكل قلقا لدى الرجال وذلك بحسب ما أعلن علماء من الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news مع تقدم الأبحاث الطبية والتكنولوجيا، يجد الخبراء طرقًا جديدة ومبتكرة لعلاج الحالات الحالية مثل السرطان والسكري وغيرها في الوقت نفسه ، يتم اكتشاف أنواع جديدة وأمراض جديدة مع COVID-19 الذي يتسبب بالفعل في الفوضى في جميع أنحاء العالم ، وأشارت التقارير الأخيرة إلى أن الباحثين اكتشفوا الآن اضطرابًا التهابيًا جديدًا يصيب الرجال، واستخدم الباحثون أدلة في الجينوم البشري لاكتشاف اضطراب التهابي جديد.

وأطلق العلماء على المرض اسم ” فيكساس” (VEXAS)، ويتميز بعدة أعراض من بين أهمها الحمى غير المبررة، وتشكل بعض الخثرات النشطة، بالإضافة إلى التهاب الغضاريف وأنسجة الرئة، ومن الأعراض الأخرى التهاب الأوعية الدموية.

ووفقا للعلماء، فإن المرض ليس شائعا لأنه ينتج عن خلل وراثي، حيث وجد الباحثون أنه يتطور نتيجة طفرة في جين ” UBA1″.

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وأشار الخبراء إلى أنهم سجلوا 50 إصابة إلى الآن، على الرغم من أنهم لا يستبعدون احتمال وجود عدد أكبر، حسب موقع “med-heal”.

وعلق العلماء على نتائج الدراسة: “نأمل أن تساعد نتائج بحثنا في الجينوم في اختيار طرق العلاج الصحيحة للرجال المصابين بهذا المرض الجيني الجديد”.

درس الباحثون تسلسل الجينوم لأكثر من 2500 فرد يعانون من أمراض التهابية غير مشخصة لقد بدأوا بمجموعة من أكثر من 800 جين ، مرتبطة بعملية الانتشار الشامل ، والتي تساعد على تنظيم وظائف البروتين المختلفة داخل الخلية والجهاز المناعي بشكل عام.

في هذه الدراسة حددوا UBA1 ، وهو جين مرتبط باضطراب التهابي، وقال دانيال كاستنر المدير العلمي لبرنامج البحث الداخلي في المعهد ، “من بين 800 جين ، برز ثلاثة ذكور في منتصف العمر لديهم متغيرات جينومية نادرة ومدمرة في جين UBA1. ويبدو أن كل من الذكور الثلاثة لديهم نسختان من جين UBA1 مع نسخة واحدة تحتوي على الطفرة ، وهو أمر لم يكن متوقعًا لأن البشر عادة لديهم نسختان من كل جين ومع ذلك ، فإن جين UBA1 موجود في الكروموسوم X ، والذكور لديهم كروموسوم X واحد فقط”.

اكتشفوا بعد ذلك أن الطفرات في هذا الجين يمكن أن تؤدي إلى اضطراب التهابي نادر ومميت يؤثر على الرجال فقط ، ويُطلق عليه اسم متلازمة فيكساس VEXAS