أوبئة اختبرها العالم للمرة الأولى.. "كوفيد ومرض رئوي وفيروس G4"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بين أوبئة جديدة وأخرى قائمة حارب البشر عددا من الأمراض التي هاجمت الأرض بضراوة خلال عام 2020.

القاسم المشترك بين الأمراض التي ظهرت لأول مرة أن منشأها فيروس وإن اختلفت المسببات والأعراض، وحاليا يعكف العلماء على تحليل هذه الظواهر لمعرفة المزيد عنها، وعلى رأسها جائحة "كوفيد-19" والتهاب رئوي غير معروف بعد وسلالة "G4 EA H1N1".



أيضا هناك فاشيات الأمراض التي عادت للظهور خلال العام، وطبقا لتعريف منظمة الصحة العالمية للفاشيات: هي حدوث حالات من مرض ما تتجاوز المتوقع عادة في مجتمع محدد أو منطقة جغرافية محددة أو موسم محدد.

”الخليج 365” تستعرض أبرز الأمراض الجديدة والفاشيات التي شهدها العالم خلال 2020.

جائحة "كوفيد-19"





قبل بدء العام الحالي بأيام أعلنت الصين عن مرض معد يسببه فيروس يتبع سلالة فيروسات كورونا، وسرعان ما تفشى بين دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية "جائحة" خلال مارس/آذار.

ورغم مرور أكثر من 10 أشهر على تفشي كورونا الذي قلب العالم رأسا على عقب، فإن العلماء ما زالوا في مرحلة اكتشاف الفيروس وطرق انتقاله وأعراضه ويسابقون الزمن لإنتاج مصل يقضي على المرض.

وحتى يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلنت المنظمة العالمية عن إصابة نحو 43 مليون و9 آلاف ووفاة مليون و156 ألف حول العالم، بينما تعافي نحو 31 مليوناً و712 ألف شخص من المرض.

التهاب رئوي غامض





في يوليو/تموز فجرت الصين مفاجأة بشأن "التهاب رئوي غير معروف" ظهر في كازاخستان قبل أشهر، وبدأ يتفشى في الأسابيع الأخيرة ووصفته بأنه "مميت أكثر من كورونا المستجد".

السفارة الصينية بالعاصمة الكازاخية قالت في بيان نقلته صحيفة "South China Morning Post" الناطقة بالإنجليزية، إن الفيروس الغامض فتك بعدد من الصينيين الموجودين في كازاخستان، وكشفت أنه قتل 1772 شخصاً خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 628 في يونيو/حزيران وحده.

وكالة الأنباء الرسمية في كازاخستان ذكرت أن عدد الحالات زاد 2.2 مرة في يونيو/حزيران مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، وكشفت رئيسة قسم الرعاية أن نحو 300 مصاب ينقل يوميا إلى المستشفيات، وأن يونيو شهد وحده 1700 إصابة.

وذكر وزير الصحة الكازاخي أن عدد مرضى الالتهاب الرئوي بلغوا 98.500 في النصف الأول من 2020 بزيادة 55.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي، لكن وزارته قالت إن عدد حالات الالتهاب، الذي يضم أيضاً حالات غير واضحة الأسباب، يتوافق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية.

إنفلونزا الخنازير





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خلال يونيو/حزيران، كشفت الصين عن سلالة جديدة خطيرة من إنفلونزا الخنازير عبارة عن مزيج من 3 فيروسات، وحذرت من إمكانية تحول المرض إلى جائحة عالمية في ظل عدم قدرة اللقاحات الحالية على الحماية من السلالة الجديدة.

وأوضح العلماء في دراسة نقلها موقع "بيزنس إنسايدر"، أن الفيروس المسمى "G4 EA H1N1" ينتقل من الخنازير إلى الإنسان، وبما أن للفيروس سلالة جديدة، فالبشر لا يملكون المناعة ضده ما يستوجب مراقبته بعناية.

وتقول الدراسة إن فيروسات G4 التي ينتمي إليها هذا الفيروس تحمل جميع السمات الأساسية لفيروس مرشح لأن يصبح جائحة، مشيرة إلى أن هناك أدلة على أن عمالا في مسالخ بالصين وموظفين آخرين يتعاملون مع الخنازير قد أصيبوا بالفيروس.

ووجد العلماء أن الفيروس مزيج من 3 سلالات من الإنفلونزا واحدة من الطيور الأوروبية والآسيوية، وسلالة الإنفلونزا التي تسببت في تفشي إنفلونزا الخنازير عام 2009، وإنفلونزا أمريكا الشمالية التي تحتوي على جينات من فيروسات الطيور والبشر وإنفلونزا الخنازير.

فاشيات الأمراض

خلال العام الجاري كشفت منظمة الصحة العالمية عن عودة عدد من الأمراض للظهور على السطح من جديد بعد تراجعها خلال الفترة الماضية، من أبرزها:

داء الشيكونغونيا





سُجّل في الفترة من يوليو/ تموز إلى 20 سبتمبر/ أيلول 2020 ما مجموعه 27540 حالة في دولة تشاد، وتتركز الإصابات في الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق. وتمثلت أعراضه في الحمى الشديدة والصداع وآلام المفاصل، بينما ظهر لدى ثلث المرضى طفح جلدي بقعي حطاطي.

حمى الضنك



مرض فيروسي ينقله البعوض وتستشري على نطاق واسع بالمناطق المدارية، وفي 12 فبراير/شباط أبلغ المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض عن زيادة الإصابات بعدوى حمى الضنك في فرنسا بعد 7 أعوام من اختفائها وسجلت نحو 487 حالة.

إيبولا





يتواصل عدد الحالات المؤكدة في الزيادة عقب مرور 3 أشهر على الإعلان عن عودة المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ أُبلغ حتى يوم 1 سبتمبر/أيلول 2020 عن 110 حالات منها 47 وفاة بينما تعافى 48 شخصاً من المرض.

الحصبة

مرض فيروسي شديد العدوى وهو أحد أهم أسباب الوفيات بين الأطفال في العالم رغم توافر لقاح آمن، وشهدت جمهورية أفريقيا الوسطى زيادة مفاجئة في الإصابات بلغت 7626 حالة خلال الفترة بين 1 يناير/ كانون الثاني و16 فبراير/ شباط، منها 83 وفاة.

شلل الأطفال





مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي وقد يحدث الشلل التام في غضون ساعات، ومن أبرز أعراضه الحمى والتعب والصداع والتقيّؤ وتصلّب الرقبة والشعور بألم في الأطراف.

وسجلت منظمة الصحة العالمية عددا من الإصابات في باكستان (63 حالة) وأفغانستان (34 حالة) والسودان، موضحة أن ظهوره في الأخيرة مرتبط بتفشي وباء مستمر ناجم عن اللقاح في تشاد.