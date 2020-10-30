الإمارات: إجراء 143 ألف فحص كورونا وتعافي 1460

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 143.336 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والمخالطين لهم وعزلهم.



وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1.172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 131.508، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

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وأكدت الوزارة شفاء 1.460 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع المتعافين 127.607 .

كما أعلنت وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 490 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.