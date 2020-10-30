سلالة جديدة من فيروس كورونا تهدد أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف علماء عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا بالدول الأوروبية في الأشهر الأخيرة الماضية.

وأوضح موقع "روسيا اليوم"، أنه ليست هناك إلى حد الآن معلومات دقيقة عن مدى خطورة تلك السلالة، لكن دراستها تعد أمرا هاما لإدراك التحورات وسبل انتشار العدوى، وجاء ذلك في مقال نشره الخبراء السويسريون والإسبان في صحيفة مكتبة medRxiv العلمية.



وقال الموقع إن كاتبي المقال قاموا بدراسة السلاسل الوراثية لجينوم الفيروس الذي أصاب الأوروبيين، وتوصلوا إلى استنتاج يفيد بأن 80% من الأوروبيين مصابون بسلالة غير عادية وأطلقوا عليها تسمية "20A.EU1".

وتابع: ظهرت تلك السلالة، حسب العلماء، الصيف الجاري في إسبانيا، وانتشرت في الوقت الراهن في 12 دولة أوروبية وكذلك في هونج كونج ونيوزيلندا، ويسجل الأطباء في الوقت الراهن تلك السلالة لدى 90% من البريطانيين المصابين بفيروس كورونا و60% من الأيرلنديين و30 – 40% من السويسريين والهولنديين.

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وقالت البروفيسورة في جامعة بازل، آما هودكرافت، إن التفشي السريع لسلالة "20A.EU1" لا يعني أبدا أنها تسببت في ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي في أوروبا، وافترض العلماء أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا انتشرت بسهولة بعد إلغاء غالبية الإجراءات الاحترازية في البلدان الأوروبية.

إلى ذلك، تتوقع أوروبا التي "فوجئت" بعنف الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) شهرا صعبا، تصاحبه قرارات شديدة لاحتواء المرض.

فمن إعادة حجر عام اعتبارا من الجمعة في فرنسا إلى تشديد وشيك للقيود في ألمانيا وبلجيكا تسعى القارة "العجوز" لكبح جماح فيروس كورونا المستجد.