وزير خارجية بريطانيا عن فرض عزل عام جديد: "ليس حتمياً"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الجمعة، إن فرض عزل عام في سائر أنحاء إنجلترا ليس حتمياً لاحتواء زيادة حالات الإصابة بـ"كوفيد-19".

وأضاف أن تبني منهج للتعامل مع الأمر حسب الوضع في كل منطقة قد ينجح إذا التزم الجميع بالقواعد المحددة لمناطقهم، وفقاً لوكالة "رويترز".



وسجلت بريطانيا أكثر من 20 ألف إصابة جديدة يومياً في المتوسط على مدى الأسبوع الماضي و200 وفاة يومياً في المتوسط خلال الفترة نفسها.

وعبّر راب عن اعتقاده أن الوضع خطير لكنه في الوقت نفسه أبدى ثقته في أسلوب الحكومة لمواجهة الأزمة.

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ورداً على سؤال بشأن ما إن كان من المحتم الآن فرض عزل عام في أنحاء البلاد قال راب: "لا، لا أعتقد أن هذا صحيح لكن ما نسترشد به هو معدل انتشار الفيروس"..

وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "لمسنا بعض الأدلة على أنه منذ أن بدأنا تطبيق هذا المنهج المتدرج تباطأ معدل الزيادة".

وتتبنى الحكومة نظاماً متدرجاً للقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في المناطق المحلية على الرغم من أن حزب العمال المعارض طالب بفرض عزل عام مؤقت للحد من تفشي العدوى.

وقال راب إن هذا الأسلوب "هو الوسيلة التي نتجنب بها المزيد من الإجراءات المشددة التي لا نريد اتخاذها نظراً لتأثيرها على الاقتصاد".