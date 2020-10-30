شكرا لقرائتكم خبر عن مودرنا الأمريكية تعلن استعدادها لإطلاق لقاحها التجريبى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مودرنا الأمريكية وهى إحدى الشركات المشاركة في السباق لتطوير لقاح لفيروس كورونا الجديد إنها تستعد لإطلاق اللقاح التجريبي وتلقت بالفعل 1.1 مليار دولار من الودائع.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news وقعت الشركة التي يقع مقرها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس صفقات مع حكومة الولايات المتحدة وعدة دول أخرى، وتجري محادثات مع مجموعة تقودها منظمة الصحة العالمية لتزويد اللقاح ، والذي يعد في مرحلة متأخرة من التجارب البشرية.

في حين أن الشركة لم تقدم جدولًا زمنيًا واضحًا لإصدار البيانات من هذه التجارب ، إلا أنها قالت إنه من المتوقع صدور بيانات مبكرة في الأسابيع المقبلة ، اعتمادًا على عدد الإصابات التي شوهدت في دراستها التي شملت 30 ألف متطوع.

مودرنا التي ليس لديها منتجات معتمدة في السوق حتى الآن، هي واحدة من الشركات القليلة في التجارب النهائية للقاح ، إلى جانب شركات الأدوية الكبيرة مثل Johnson & Johnson و Pfizer Inc.

Advertisements

قال الرئيس التنفيذي ستيفان بانسل: "أعتقد أنه إذا أطلقنا لقاح COVID-19 الخاص بنا ، فقد يكون عام 2021 أهم عام انعطاف في تاريخ الشركة"، وقالت الشركة إنها تجري محادثات مع منشأة COVAX المدعومة من منظمة الصحة العالمية بشأن مقترح تسعير متدرج للقاح.

وذكرت مودرنا إن الجهة المنظمة للصحة في المملكة المتحدة، بدأت مراجعة في الوقت الفعلي للقاح التجريبي لفيروس كورونا COVID-19

وقد بدأت الشركة في تقديم بيانات متجددة من مرشح اللقاح الخاص بها إلى وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA) لبدء تقييمها المستقل للأدلة عندما تصبح متاحة، حيث تسمح هذه العملية بموافقة أسرع على اللقاح، مع الحفاظ على نفس معايير السلامة والفعالية.

قال ستيفن إيفانز، أستاذ علم الوبائيات الدوائية في كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة: "أنه على الرغم من بدء تقييم البيانات المبكرة "مودرنا"، فإنه لا يضمن أن هذا اللقاح، أو أي لقاح آخر سيكون متاحًا في عام 2020