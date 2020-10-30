ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 01:13 مساءً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2020 12:37 مساءً

كشف علماء عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا بالدول الأوروبية في الأشهر الأخيرة الماضية، من دون وجود معلومات دقيقة عن مدى خطورة تلك السلالة. بحسب صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” الروسية.

وقام علماء بدراسة السلاسل الوراثية لجينوم الفيروس الذي أصاب الأوروبيين. وتوصلوا إلى استنتاج يفيد بأن 80% من الأوروبيين مصابون بسلالة غير عادية وأطلقوا عليها تسمية 20A.EU1.

وظهرت تلك السلالة، حسب العلماء، الصيف الجاري في إسبانيا. وانتشرت في الوقت الراهن في 12 دولة أوروبية وكذلك في هونغ كونغ ونيوزلندا .

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ويسجل الأطباء في الوقت الراهن تلك السلالة لدى 90% من البريطانيين المصابين بفيروس كورونا و60% من الإيرلنديين و30 – 40% من السويسريين والهولنديين.

وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أية أدلة على أن تحورات الفيروس التاجي تسببت في سرعة انتشاره في العالم.

وقالت البروفيسورة في جامعة بازل، آما هودكرافت، إن التفشي السريع لسلالة 20A.EU1 لا يعني أبدا أنها تسببت في ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي في أوروبا.

وافترض العلماء أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا انتشرت بسهولة بعد إلغاء غالبية الإجراءات الاحترازية في البلدان الأوروبية.