شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية فصل توأم ملتصق من الرأس بكاليفورنيا بعد جراحة 24 ساعة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أطباء فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة فى فصل فتاتين توأمتان تبلغان من العمر تسعة أشهر ولدتا ملتصقتان فى الرأس بعد عملية جراحية استمرت 24 ساعة، وبعد أكثر من 10 أشهر من التحضير لعملية فصل التوأم، تعافت أبيجيل وميكايلا باتشينسكى من عمليتهما فى مستشفى UC Davis للأطفال، وفقاً لجريدة "دايلى ميل" البريطانية.

وتحدث التوائم الملتصقة فى حالة واحدة تقريبًا من بين كل 200 ألف ولادة، لكن التوائم الملتصقة عند الرأس - تسمى القحف - نادرة للغاية.

وقد مارس الجراحون لعدة أشهر عمليات وهمية لفصل جمجمة الفتيات وعقولهن وأنسجتهن الرخوة.

كانت العملية ناجحة، وحال عدم ظهور أى مضاعفات، ستعود أبيجيل وميكايلا إلى المنزل فى غضون بضعة أشهر فقط.

واكتشف والدا التوأم، ليليا ميروشنيك وأناتولى باتشينسكى، اللذان يعيشان فى سكرامنتو بكاليفورنيا، أنهما كانا ملتصقين، وأصيب الزوجان، اللذان احتفلا مؤخرًا بالذكرى العاشرة لزواجهما ولديهما ثلاثة أبناء، بالصدمة.

وتحدث التوائم القحفية فى 10 إلى 20 حالة من كل مليون ولادة فى الولايات المتحدة، ويولد منهم ما يقرب من 40% ميتين ونحو 33% يموتون بعد الولادة، عادة بسبب فشل الأعضاء أو التشوهات، لكن من المعروف أن 25% منهم بقوا على قيد الحياة ولديهم خيار الانفصال حسب مكان تعلقهم فى الجمجمة.

سلط الدكتور جرانجر وونج، رئيس قسم الجراحة التجميلية للأطفال فى جامعة كاليفورنيا فى ديفيس، الضوء على ندرة ولادة توأم ملتصق من الرأس.

وقال: "إن التوائم الملتصقة بحد ذاتها نادرة، بل إن ربطها فى الرأس أمر نادر الحدوث، وحتى أن يكون لديك التشريح المناسب للتقسيم لأنه فى بعض الأحيان يكون التشارك فى عدد كبير جدًا من الهياكل أمرًا نادرًا".

استخدم الأطباء التصوير بالرنين المغناطيسى للجنين للتعرف على الهياكل التشريحية للتوائم، ثم قاموا ببناء دمى "مانيكيان" ملتصقة للمساعدة فى التخطيط للولادة.

وُلدت أبيجيل وميكايلا فى مستشفى UC Davis للأطفال فى 30 ديسمبر 2019 وقضيا سبعة أسابيع فى وحدة العناية المركزة لحديثى الولادة (NICU) قبل الذهاب إلى المنزل.

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قال ميروشنيك: "لقد شعرنا بالكثير من الدعم من الموظفين".

لمدة 10 أشهر، مارس الأطباء عمليات محاكاة على نماذج ثلاثية الأبعاد للتحضير للعديد من السيناريوهات التى يمكن أن تحدث بما فى ذلك المجارى الهوائية أو الرئة المنهارة.

كما استخدموا الواقع المعزز لدراسة الأوعية الدموية التى يجب فك تشابكها وفصلها - ومارسوا ذلك.

فى يونيو، وضع فريق الجراحة التجميلية موسعات أنسجة مصممة خصيصًا تحت فروة الرأس وشد الجلد بحيث يكون لرأس كل فتاة ما يكفى من الجلد لتغطية جماجمها بعد العملية.

قال مايكل إدواردز، جراح أعصاب الأطفال فى جامعة كاليفورنيا فى ديفيس: "كان هناك تخطيط لكل خطوة على الطريق التى يمكننا التفكير فيها".

وأضاف "كل شىء يجب أن يحدث فى الوقت المحدد، بالطريقة الصحيحة، والجميع مستعدون ولا شك فى ما نطلب منهم القيام به".

وعندما بلغت الفتيات تسعة أشهر، قال الأطباء إنهن لم يعد بإمكانهن الانتظار لفصلهن.

لم يكن هناك سوى منتصف العشرينات من حيث الانفصال الملتصق في تاريخ العالم قال وونج: "لم يتم القيام به في عمر أقل من ستة أشهر".

شارك في يوم الجراحة ، التى بدأت في 23 أكتوبر واستمرت حتى ساعات الصباح من يوم 24 أكتوبر، أكثر من 30 شخصًا، بما في ذلك جراحو الأعصاب والممرضات وأطباء التخدير وجراحو الأطفال وجراحو التجميل.

تم تقسيمهم إلى فريقين طبيين مقسمين حسب اللون مع فريق باللون البنفسجي يعتني بميكايلا وفريق باللون البرتقالي يعتني بأبيجيل.