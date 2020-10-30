شكرا لقرائتكم خبر عن العزلة الاجتماعية تجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعلم جميعاَ أن الوحدة والعزلة الاجتماعية لها تأثير سلبي على الصحة العقلية والجسدية، وقد اكتشف الباحثون في جامعة كولومبيا البريطانية أن العزلة الاجتماعية تؤثر على صحة الرجال والنساء بطرق مختلفة - بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى النساء، بحسب موقع "نيوز ميديكال".

وفي الدراسة التى نُشرت مؤخرًا في مجلة ارتفاع ضغط الدم، اكتشف الباحثون أن النساء في منتصف العمر وكبار السن اللائي يفتقرن إلى الروابط الاجتماعية كن أكثر عرضة من الرجال للإصابة بارتفاع ضغط الدم - وهو عامل خطر معروف للإصابة بأمراض القلب ، وهو السبب الرئيسي للوفاة بين النساء - والسكتة الدماغية.

قال الباحث الرئيسي Annalijn Conklin ، الأستاذ المساعد في كلية العلوم الصيدلانية في جامعة كولومبيا والباحث في مركز التقييم الصحي وعلوم النتائج: "بين كبار السن ، تعد العزلة الاجتماعية أكبر عامل خطر معروف للوفاة ، يساوي التدخين فقط."

وأضاف "تؤثر العزلة الاجتماعية على الرجال والنساء بشكل مختلف وأشار البحث إلى أن النساء ، على وجه الخصوص ، أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم عندما يتعرضن للعزلة في منتصف العمر وكبار السن."

باستخدام بيانات من الدراسة الكندية الطولية للشيخوخة، قام هؤلاء الباحثون بتحليل الروابط الاجتماعية لـ 28،238 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 45 و 85 عامًا، ووجدوا أن النساء اللائي لم يكن لديهن شراكة، أو شاركن في أقل من ثلاثة أنشطة اجتماعية شهريًا ، أو كان لديهن شبكة اجتماعية صغيرة (أقل من 85 جهة اتصال) لديهم احتمالات أعلى للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

كان متوسط ​​ضغط الدم الانقباضي أعلى بين الأرامل والنساء اللائي يعشن بمفردهن وغير النشطات اجتماعياً ، وكان أكبر فرق في ضغط الدم بين الأرامل والمتزوجات. تم العثور على النساء الأرامل لديهن أقوى احتمال لارتفاع ضغط الدم في جميع الفئات.

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كانت الصورة مختلفة تمامًا بين الرجال أولئك الذين كانوا غير متزوجين يتشاركون المنزل مع الآخرين ، ولديهم أكبر شبكات التواصل الاجتماعي لديهم أعلى ضغط دم ، بينما أولئك الذين لديهم شبكات أصغر ويعيشون بمفردهم لديهم ضغط دم منخفض.

وجد الباحثون أن مجموعات الروابط الاجتماعية المختلفة مهمة أيضًا. يبدو أن المشاركة الاجتماعية المنتظمة لها تأثير وقائي بين النساء غير الشريكات، مما يشير إلى أن مقدمي الرعاية الصحية قد يرغبون في فحص عدد الأنشطة الاجتماعية الشهرية ، وإدراجها جنبًا إلى جنب مع النظام الغذائي الصحي والتمارين الرياضية عند علاج النساء المسنات غير الشريكات.

وقالت كونكلين: "بين النساء ، كانت الزيادة في ضغط الدم المرتبط بانعدام الروابط الاجتماعية مماثلة لتلك التي لوحظت مع استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ، أو زيادة تلوث وجبات الصوديوم أو زيادة الوزن". "هذا يمثل عامل خطر خاص بالنساء محددًا للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية."

وجدت الأبحاث السابقة التي أجراها كونكلين باستخدام نفس مجموعة البيانات أن النساء العازبات أو الأرامل أو المطلقات لديهن احتمالات أعلى للإصابة بالسمنة في منطقة البطن والسمنة العامة ، بينما كان الرجال أقل عرضة للإصابة بالسمنة إذا كانوا يعيشن بمفردهم ولديهم شبكة اجتماعية أصغر.

قال كونكلين: "بالنظر إلى بحثنا السابق ، تؤكد النتائج الجديدة التي توصلنا إليها كيف تؤثر العزلة الاجتماعية على صحة الرجال والنساء بشكل مختلف".

وأضاف "في الوقت الذي يجبرنا فيه COVID-19 على الحد من تفاعلاتنا الاجتماعية ، من المهم للعاملين في مجال الرعاية الصحية والصحة العامة تشجيع النساء الأكبر سنًا ، على وجه الخصوص ، على إيجاد طرق جديدة ليكونوا ناشطين اجتماعيًا."