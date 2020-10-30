شكرا لقرائتكم خبر عن مضادات الصرع أثناء الحمل تضاعف خطر إنجاب أطفال مصابين بالتوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت دراسة جديدة نشرتها المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب أن النساء المصابات بالصرع اللائي يتناولن عقار حمض الفالبرويك المضاد لنوبات الصرع أثناء الحمل يتعرضن لأكثر من الضعف لخطر إنجاب أطفال مصابين باضطراب التوحد، وتقريبًا ضعف خطر إنجاب أطفال يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، وفقاً لموقع "نيوز ميديكال".





وحذرت التوصيات السريرية من استخدام حمض الفالبرويك في الحمل إن أمكن بسبب ارتباطه بالعيوب الخلقية والظروف الصحية الأخرى عند الأطفال، ولكن حمض الفالبرويك هو أيضًا علاج الخط الأول لنوبات الصرع وقد يكون الخيار الأفضل للسيطرة المثلى على النوبات.

وقال بريان دونوفريو، مؤلف الدراسة بجامعة إنديانا الأمريكية"نظرنا إلى ثلاثة أدوية ووجدنا أن النساء اللائي أبلغن عن استخدام حمض الفالبرويك في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل كان لديهن أكثر من ضعف خطر إصابة أطفالهن بالتوحد وتقريباً ضعف خطر إصابة أطفالهن باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مقارنة بالنساء المصابات بالصرع اللائي لم يتناولن أي مضادات الاختلاج أو الصرع أثناء الحمل ".

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نظرت الدراسة في 14614 طفلًا ولدوا لنساء مصابات بالصرع بين عامي 1996 و 2011 وأفادت أن حوالي 23 ٪ من هؤلاء النساء باستخدام الأدوية المضادة للنوبات في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

وكانت الأدوية الثلاثة الأكثر استخدامًا هي الكاربامازيبين carbamazepine الذي تناولته 10٪ من النساء ، و lamotrigine الذي تناولته 7٪ من النساء ، وحمض الفالبرويك valproic acid ، الذي تناولته 5٪ من النساء.

باستخدام السجلات الطبية ، حدد الباحثون الأطفال الذين تم تشخيصهم لاحقًا بالتوحد أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

من بين الأطفال الذين تعرضوا لحمض الفالبرويك، أصيب 36 من أصل 699 بالتوحد بعمر 10 سنوات ، مقارنة بـ 154 من 11298 الذين لم يتعرضوا لأي دواء مضاد للنوبات أثناء الحمل. أصيب ما مجموعه 54 من أصل 699 من الأطفال الذين تناولت أمهاتهم حمض الفالبرويك أثناء حملهم باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في سن العاشرة ، مقارنة بـ 251 من أصل 11298 لم يتعرضوا.

بعد ضبط عوامل مثل شدة الصرع ، كانت النساء اللائي أبلغن عن استخدام حمض الفالبرويك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل أكثر عرضة بنسبة 2.3 مرة لخطر إنجاب أطفال مصابين بالتوحد وخطر أكبر بنسبة 1.7 مرة من الأطفال الذين تم تشخيصهم باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مقارنة بالنساء اللائي أبلغن عن عدم استخدامه.