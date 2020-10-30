شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يطورون رقعة قلبية تحتوى على أوعية دموية لعلاج متلازمة القلب المكسور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون بالجمعية الكيميائية الأمريكية رقعة قلبية بها أوعية دموية دقيقة هندسية تحسن التعافي من متلازمة القلب المكسور أو احتشاء عضلة القلب في الفئران والخنازير، أثناء النوبة القلبية، أو احتشاء عضلة القلب يؤدي انسداد الشريان والحرمان الناتج من الأكسجين إلى موت خلايا القلب بشكل كبير، وضعف الأوعية الدموية والالتهاب، بحسب موقع ميديكال، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة.

ولعلاج احتشاء عضلة القلب بشكل فعال، يجب أن تتجدد أنسجة عضلة القلب المفقودة ويجب أن تتشكل أوعية دموية جديدة لاستعادة الأكسجين والمواد المغذية للخلايا.

وحاول العلماء تطوير لصقات تحتوي على خلايا علاجية مختلفة لعلاج احتشاء عضلة القلب، ولكن معظمها كان مرهقًا للغاية حتى الآن ، أو أنهم لا يعيدون عضلات القلب وإمدادات الدم إلى الموقع المصاب.

وطور كي شينج وزملاؤه سابقًا رقعة قلبية سهلة الصنع نسبيًا تحتوي على أوعية دقيقة هندسية في هلام الفيبرين مع خلايا انسجة القلب عند زرعها في الفئران بعد احتشاء عضلة القلب، تفرز الخلايا الموجودة في الرقعة عوامل النمو التي أدت إلى إعادة نمو عضلة القلب والأوعية الدموية.

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وأراد الباحثون اختبار الرقعة بشكل أكبر في الفئران، وكذلك في الخنازير، التي لديها أنظمة قلبية وعائية تشبه البشر أكثر من تلك الموجودة في القوارض.

وزرع الباحثون رقعة القلب في الفئران التي أصيبت بنوبة قلبية مؤخرًا. بعد أربعة أسابيع، كان لدى الفئران التي تلقت الرقعة نسيج ندبي أقل، وزيادة في عضلات القلب ، وتحسين وظيفة ضخ القلب مقارنة بالفئران غير المعالجة.

وعلى الرغم من أن الدراسات السابقة قد استخدمت الخلايا المكونة للأوعية الدموية أو الأوعية الدموية الطبيعية لتكوين الأوعية الدموية لبقع القلب، إلا أن هذه الدراسة هي الأولى التي تثبت نجاح بقع الخلايا اللحمية القلبية قبل الأوعية الدموية باستخدام الأوعية الدموية الاصطناعية المصنّعة بالهندسة الدقيقة لعلاج احتشاء عضلة القلب في نموذج حيواني كبير.

وقال الباحثون إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول آليات ، وسلامة وفعالية إصلاح التصحيح قبل تطبيق التكنولوجيا على البشر.