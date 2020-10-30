تحذير جديد.. الطقس السيئ يساعد فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت عالمة روسية متخصصة العلاقة بين العوامل الجوية، والإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت البروفيسور، ناتاليا بشينيشنايا، التي تعمل نائبا لمدير العمل السريري والتحليلي في معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة، إن الطقس السيئ يمكن أن يتسبب في انخفاض حرارة الجسم ويجعله أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، على ما ذكر موقع "روسيا اليوم".



وأضافت: "تتأثر الإصابة بالعوامل الجوية، وكما هو الحال مع الالتهابات الفيروسية التنفسية الأخرى، يتسبب الطقس السيئ في انخفاض حرارة الجسم ويجعله أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.. الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، يمكن أن تعقد تطور الإصابة بكورونا".

إلى ذلك، تتوقع أوروبا التي "فوجئت" بعنف الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) شهرا صعبا، تصاحبه قرارات شديدة لاحتواء المرض.

فمن إعادة حجر عام اعتبارا من الجمعة في فرنسا إلى تشديد وشيك للقيود في ألمانيا وبلجيكا تسعى القارة "العجوز" لكبح جماح فيروس كورونا المستجد.