لأول مرة.. نصف مليون إصابة بكورونا عالمياً في يوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت الإصابات العالمية بفيروس كورونا بأكثر من نصف مليون حالة الأربعاء، في زيادة قياسية يومية، مما رفع عدد الإصابات على مستوى العالم إلى 44 مليوناً و708 آلاف و172 حالة.

ووفقاً لبيانات إحصائية نشرتها وسائل الإعلام، الجمعة، سجلت أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية أكثر من 66% من حالات الإصابة العالمية وأكثر من 76% من الوفيات.

فيما لازالت الولايات المتحدة تتصدر الإصابات العالمية بالفيروس بنحو 8.9 مليون حالة إلى جانب 228 ألف حالة وفاة.