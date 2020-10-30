القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا، الجمعة، أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد بلغ 18283، بينها 5268 بالعاصمة موسكو، ليرتفع بذلك الإجمالي على مستوى البلاد إلى مليون و599976 منذ بدء الجائحة.
كما سجلت السلطات 355 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات جراء الفيروس إلى 27656.
على جانب آخر، أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 18681 حالة ليقفز الإجمالي إلى 499694.
فيما تم تسجيل 77 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 10349.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل 18 ألف إصابة بكورونا.. وإجمالي ألمانيا يلامس نصف المليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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